Leggings Nike Black Friday : la performance à prix doux
Fais passer ton entraînement au niveau supérieur avec nos leggings Nike Black Friday haute performance. Nos leggings 7/8, nos modèles longs et nos shorts légers sont faits pour épouser tes mouvements. Nos matières squat-proof t'assurent la couvrance nécessaire pour t'entraîner en toute confiance. Des tissus compressifs d'épaisseur moyenne te maintiennent dans les zones stratégiques. Pour les journées de détente et les sports à faible impact, nos leggings en tissus ultra-doux créent une sensation seconde peau et procurent un maximum de confort.
Grâce aux offres Nike Black Friday sur des leggings Nike premium, tes séances d'entraînement sont optimisées. Découvre nos leggings à maintien léger en tissu extensible dont le fini opaque est préservé au fil des lavages. Nos leggings d'épaisseur moyenne à maintien moyen ne transigent pas sur le confort. Ils sculptent tes formes tout en favorisant ta liberté de mouvement. Tu cherches des modèles de compression qui maintiennent tes muscles ? Nous avons le nécessaire. Sélectionne un modèle taille haute qui couvre parfaitement, même lors des squats profonds. Ou choisis une taille mi-haute qui offre un ajustement naturel et confortable.
Sur piste ou à la barre, nos leggings Nike Black Friday sont adaptés à ton entraînement. Tu vas transpirer ? Sélectionne des leggings dotés de notre technologie Dri-FIT anti-transpiration. Elle évacue l'humidité afin qu'elle s'évapore rapidement, de sorte que tu restes au sec en tout confort. Besoin de ranger ton téléphone, tes clés ou tes écouteurs ? Choisis des leggings qui intègrent des poches latérales ou une poche plaquée supplémentaire intégrée à la ceinture.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des leggings Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.