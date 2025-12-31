  1. Nike Black Friday
  2. Football
  4. Hauts et t-shirts

Maillots de Foot Nike Black Friday 2025

Maillots d'équipe
FFF Strike
FFF Strike Haut d'entraînement de football Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FFF Strike
Haut d'entraînement de football Nike Dri-FIT pour homme
50 % de réduction
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour homme
50 % de réduction
FC Barcelona Academy Pro Domicile
FC Barcelona Academy Pro Domicile Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona Academy Pro Domicile
Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
40 % de réduction
Everyone Watches Women's Sports™
Everyone Watches Women's Sports™ T-shirt Nike by TOGETHXR
Everyone Watches Women's Sports™
T-shirt Nike by TOGETHXR
34 % de réduction
Paris Saint-Germain Strike 3e tenue
Paris Saint-Germain Strike 3e tenue Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike 3e tenue
Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
30 % de réduction
FFF (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
FFF (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FFF (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour homme
50 % de réduction
FFF (Équipe Masculine) 2024/25 Match Domicile
FFF (Équipe Masculine) 2024/25 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
FFF (Équipe Masculine) 2024/25 Match Domicile
Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
50 % de réduction
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
35 % de réduction
FC Barcelona Academy Pro Domicile
FC Barcelona Academy Pro Domicile Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Academy Pro Domicile
Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
40 % de réduction
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Haut d'entraînement de foot pour ado
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Strike
Haut d'entraînement de foot pour ado
40 % de réduction
Inter Milan Academy Pro
Inter Milan Academy Pro Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Inter Milan Academy Pro
Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour homme
40 % de réduction
FFF 2025 Stadium Domicile (équipe féminine)
FFF 2025 Stadium Domicile (équipe féminine) Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FFF 2025 Stadium Domicile (équipe féminine)
Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour ado
50 % de réduction
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine)
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine) Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine)
Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour femme
50 % de réduction
FFF Academy Pro Domicile
FFF Academy Pro Domicile Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FFF Academy Pro Domicile
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
50 % de réduction
Chelsea FC Strike 3e tenue
Chelsea FC Strike 3e tenue Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike 3e tenue
Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
35 % de réduction
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine)
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine) Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
FFF 2025 Match Domicile (équipe féminine)
Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
50 % de réduction
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour ado
25 % de réduction
FFF 2025 Match Extérieur (équipe féminine)
FFF 2025 Match Extérieur (équipe féminine) Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
FFF 2025 Match Extérieur (équipe féminine)
Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
50 % de réduction
Nigeria 2025 Stadium Domicile (équipe féminine)
Nigeria 2025 Stadium Domicile (équipe féminine) Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nigeria 2025 Stadium Domicile (équipe féminine)
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
50 % de réduction
FFF Strike
FFF Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FFF Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
30 % de réduction
Angleterre Academy Pro
Angleterre Academy Pro Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre Academy Pro
Haut de foot d'avant-match à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
50 % de réduction
Pays-Bas 2025 Stadium Extérieur (équipe féminine)
Pays-Bas 2025 Stadium Extérieur (équipe féminine) Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2025 Stadium Extérieur (équipe féminine)
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
50 % de réduction
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Angleterre (Équipe masculine) 2024/25 Stadium Domicile
Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour ado
50 % de réduction
FC Barcelona Strike Elite Extérieur
FC Barcelona Strike Elite Extérieur Haut de football en maille à manches courtes Kobe Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Elite Extérieur
Haut de football en maille à manches courtes Kobe Dri-FIT ADV pour homme
10 % de réduction

Nike Black Friday 2025 sur les maillots de foot : livre ta meilleure performance

Actualise ta tenue avec nos maillots de foot en promo pendant le Nike Black Friday. Nous créons des modèles aux coupes fluides qui assurent un confort optimal en utilisant des matières ultra-extensibles qui offrent une grande liberté de mouvement. Reste à l'aise avec nos maillots à manches courtes, ou superpose les épaisseurs pour affronter les météos difficiles grâce à nos hauts d'entraînement et nos vêtements première couche techniques adaptés à tous les temps.

Du coup d'envoi au coup de sifflet final, tu vas transpirer en donnant le meilleur pour ton équipe. C'est pourquoi nous avons conçu les vêtements de notre collection avec notre technologie innovante Nike Dri-FIT. Les fibres techniques évacuent l'humidité de ta peau vers la surface du vêtement pour qu'elle sèche rapidement. En plus, les tissus respirants assurent une circulation de l'air optimale pour dissiper rapidement la chaleur et te permettre de rester à l'aise, quelle que soit l'intensité de l'action sur le terrain.

Tu encourages ton équipe depuis ton canapé ? Tu acclames les joueurs depuis les tribunes ? Où que tu regardes le match, notre promo Nike Black Friday sur les maillots de foot te permet de te sentir plus proche de l'action. Tu trouveras une sélection de modèles domicile, extérieur et troisième tenue inspirés des clubs emblématiques du monde entier. Si tu fais des achats pour les jeunes fans, cherche les pièces portant le nom d'un joueur ou d'une joueuse pour qu'ils puissent afficher leur soutien. Et comme chaque adepte du beau jeu est unique, tu trouveras un large choix de tailles adaptées à toutes les morphologies.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des maillots de foot en promo pour le Nike Black Friday portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.