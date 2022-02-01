Débardeurs et maillots de basket : donnez le meilleur de vous-même
Pour remporter votre compétition ou encourager votre équipe à la victoire, les maillots de basketball Nike vous aident à profiter pleinement du match. Leurs silhouettes soignées et épurées vous laissent libre de vos mouvements, tandis que les modèles sans manches sont très pratiques avec leurs encolures confortables. Tous les athlètes trouveront leur bonheur dans notre large sélection de tailles et de coupes.
Restez à l'aise sur le terrain
Peu importe où et comment vous aimez jouer, vous allez transpirer en testant vos limites. Nous fabriquons des maillots de basketball avec la technologie Nike Dri-FIT pour vous aider à garder votre concentration, quelle que soit l'intensité de l'action. Grâce aux fibres qui évacuent l'humidité, les vêtements sèchent vite pour que vous restiez au sec et à l'aise. Pour plus de confort, les tissus respirants permettent à l'air d'atteindre votre peau. De plus, les matières extensibles vous donnent la possibilité de bouger, de tourner et de pivoter dans toutes les directions pendant le match.
Supportez votre équipe
Vous suivez la compétition avec vos amis depuis le canapé ou vous encouragez votre équipe sur le terrain ? Quelle que soit la manière dont vous vivez le match, nos maillots de basket vous aident à vous sentir plus proche de l'action. Vous trouverez des débardeurs de basket inspirés des légendes de la NBA, conçus avec les derniers motifs et coloris pour marquer la nouvelle saison. Si vous préférez un look old-school, optez pour un modèle emblématique de notre collection vintage et incarnez vos athlètes favoris sur le terrain.
Des détails qui font toute la différence
Chez Nike, nous savons qu'une performance sportive exceptionnelle se joue à quelques détails près. Nous fabriquons nos hauts sans manches de basket avec une attention particulière aux finitions pour que vous puissiez jouer à votre meilleur niveau plus longtemps. Les coupes amples permettent de porter nos vêtements sans vous laisser distraire. De plus, les ourlets fendus facilitent les mouvements lorsque c'est nécessaire. Les étiquettes aux couleurs des clubs cousues sur l'ourlet et l'incontournable Nike Swoosh vous assurent d'afficher le plus beau look sur le terrain.
Inspirer les jeunes générations
Nous pensons que les enfants du monde entier méritent le même équipement de qualité que les professionnels qui les inspirent. C'est pourquoi nous fabriquons nos maillots de basketball junior avec les mêmes matériaux haute performance que nous utilisons pour nos vêtements en taille adulte. Les tissus anti-transpiration les aident à rester à l'aise, tandis que les matières extensibles leur offrent un maximum de confort. Et comme les jeunes adorent ressembler à leurs héros et héroïnes sportifs, nous proposons un choix de modèles inspirés des maillots de basket d'équipes légendaires.
Pour un avenir meilleur
Parce qu'il n'a jamais été aussi important de prendre soin de notre planète, Nike a créé le programme Move to Zero, notre démarche pour un avenir zéro carbone et zéro déchet. Pour nous aider à y parvenir, nous détournons chaque année environ un milliard de bouteilles en plastique des décharges et les transformons en fils pour tisser nos vêtements. Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure ? Choisissez des tenues de basket portant la mention « Matières Durables ».