Entre Séoul et New York, Suea Cho crée Fashion and Feasts

Après être allée à l'université sur la côte Ouest, Suea est de retour à l'est. Pour elle, l'épicentre de la mode, c'est New York. Elle a fait ses débuts chez Opening Ceremony, un magasin emblématique et influent de Manhattan. Au cours des quatre ans qu'elle a passés là-bas, elle est devenue directrice associée de l'image de la marque, supervisant le contenu créatif et les projets spéciaux. « Je me souviens combien j'étais surexcitée quand j'ai décroché ce poste. J'étais plus heureuse que lorsque je suis entrée à l'université. »



Mais sa passion pour la cuisine ne l'a jamais vraiment quittée. Après avoir travaillé avec de grands noms de la mode, lancer son propre restaurant ne lui faisait pas peur. En fait, Suea s'estimait prête à tenter quelque chose de nouveau, et ses virées nocturnes dans les restaurants les plus tendance de la ville lui ont donné envie de revenir à la cuisine. C'est ainsi que, l'été dernier, elle a créé Suea's Dinner Service, une expérience culinaire éphémère et expérimentale dont le but est de réunir amis et familles autour de sa passion pour la cuisine.



Le style de Suea s'inspire des différentes villes et modes de vie qu'elle a déjà découverts du haut de ses 26 ans. Ici, cet esprit créatif raconte l'évolution constante de son rapport à la mode et à la gastronomie, et la manière dont elle s'est affranchie des règles de ces deux secteurs pour tracer sa propre voie.