6 exercices avec une corde ondulatoire pour des résultats rapides

Six exercices aux cordes ondulatoires

Cet enchaînement vous permettra d'alterner les plans de mouvement, de booster votre stabilité et votre puissance et de mettre à l'épreuve votre coordination. Mobilisez le bas de votre corps et gainez votre ceinture abdominale pour bénéficier au mieux de chaque répétition. Pour un exercice plus intense, rapprochez-vous du point d'ancrage : plus les cordes sont lâches, plus vous devez faire d'efforts pour prendre de la hauteur lors des claquements et des ondulations.



Si vous êtes débutant, contentez-vous de 15 à 30 secondes par exercice. Si au contraire vous êtes aguerri, visez des séries de 30 secondes à une minute. Quel que soit votre niveau de forme, vous pouvez réaliser une à trois séries de chacun des six exercices pour une session cardio-musculaire rapide ou incorporer vos mouvements préférés dans votre entraînement. Plus le temps de récupération entre chaque série est réduit, plus l’entraînement est métabolique (et plus vous brûlez de graisse).



01. Ondulations alternées

Muscles mobilisés : épaules, grands latéraux, biceps, triceps, abdos, fessiers



Tenez-vous debout face au point d'ancrage en tenant les cordes comme pour effectuer une poignée de main, avec les paumes tournées vers l’intérieur. Reculez jusqu'à tendre la corde. En écartant les jambes un peu plus que les hanches, réalisez un quart de squat. Gardez le dos droit, la poitrine bombée et les pieds bien à plat sur le sol. Soulevez et rabaissez rapidement les cordes, en alternant entre le bras gauche et le bras droit. Essayez d'envoyer de petites vagues rapides jusqu'au point d'ancrage. Continuez en alternant aussi vite que possible.



02. Claquements

Muscles mobilisés : épaules, grands latéraux, poitrine, biceps, triceps, abdos, fessiers



Adoptez la même posture que pour les ondulations. Décollez les talons et levez les deux bras aussi haut que possible, puis ramenez les talons au sol en claquant aussi fort que possible les deux côtés de la corde. Continuez aussi rapidement que possible.



03. Claquements en rotation

Muscles mobilisés : épaules, grands latéraux, biceps, triceps, abdos, fessiers



Tenez-les deux extrémités de la corde avec les mains jointes et en attrapant la corde par le dessous, comme si vous teniez un micro dans chaque main. Reculez jusqu'à ce que la corde soit tendue. Écartez les jambes un peu plus que les hanches, réalisez un quart de squat et ramenez vos deux mains sur un côté de votre corps. Soulevez les talons et fouettez la corde pour la ramener de l'autre côté du corps en décrivant un grand arc de cercle dans les airs. Ce faisant, faites pivoter vos pieds dans la direction des extrémités de la corde. Changez immédiatement de côté et recommencez. Continuez en alternant aussi rapidement que possible.