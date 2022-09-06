Tout ce que vous devez savoir sur les scores de golf

Selon l'Association des golfeurs professionnels (PGA), le terme « Par » est utilisé pour exprimer le score au golf depuis 1911. Le Par est un nombre standard de coups pour un trou, mais cette norme est réservée aux experts.

La United States Golf Association (USGA) définit le Par comme le « score que les joueuses et joueurs chevronnés sont censés réaliser ». Donc, si vous débutez, se fixer comme objectif de réaliser le Par peut être source de frustration.

Les différents trous ont des scores de Par différents, généralement en fonction de la longueur du trou. La USGA recommande que les trous jusqu'à 260 yards (238 mètres) pour les hommes et 220 yards (201 mètres) pour les femmes soient considérés comme des Par 3. Les trous de 240 à 490 yards (220 à 448 mètres) pour les hommes ou de 200 à 420 yards (183 à 384 mètres) pour les femmes sont des Par 4. Et les trous de 450 à 710 yards (412 à 649 mètres) pour les hommes ou de 370 à 600 yards (338 à 549 mètres) pour les femmes sont des Par 5.

Sur différents parcours, vous trouverez une combinaison variable de ces trous de Par 3, 4 et 5. Sur un parcours, par exemple, le quatrième trou peut être un Par 4. Mais sur un autre parcours, le quatrième trou peut être plus court, et donc se jouer avec un Par 3.

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En plus du score de Par de chaque trou, chaque parcours a un score de Par total, qui est égal à la somme de tous les scores de Par de chaque trou. C'est ce que signifient les chiffres positifs et négatifs du classement : si un joueur a un score de « -1 », il est un coup en dessous du Par total (soit un coup de mieux). Si son score est de « +4 », il est quatre coups au-dessus du Par (soit quatre coups moins bien). Et si leur score est « E », ils sont sur le Par, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé exactement le score du Par.

Les scores qui sont supérieurs ou inférieurs au Par sur un trou portent des noms différents.