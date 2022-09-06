Tout ce que vous devez savoir sur les scores de golf

Tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des scores au golf
Sport et activité
Des coachs de golf expliquent ce qu'est un « bon » score de golf, ainsi que les termes clés et leur signification.
En réalité, le score au golf est simple : chaque fois que vous frappez la balle, on appelle cela un coup. Le nombre total de coups nécessaires pour mettre la balle dans le trou représente votre score pour ce trou.
Par exemple, s'il vous faut cinq coups pour mettre la balle dans le trou, votre score pour ce trou est de 5. Le nombre total de coups pour un parcours entier représente votre score total pour ce parcours. S'il vous faut 100 coups pour compléter 18 trous, votre score sera de 100. Plus le score est bas, mieux c'est.
Cependant, le calcul du score au golf ne se limite pas à une simple addition.
Que signifie « Par » au golf ?
Lorsque vous regardez un tableau de classement de golf, les calculs du score ne paraissent plus aussi simples. On peut observer un chiffre positif ou négatif à côté du nom de chaque joueur ou joueuse. Leur score peut être +3, -4, -1, etc. Il est même possible d'y lire un « E ».
Tous ces chiffres se rapportent au « Par », qui est un nombre standard de coups fixé pour chaque trou d'un parcours ainsi que pour l'ensemble du parcours. Par exemple, le premier trou d'un parcours peut être un Par 4, ce qui signifie que pour obtenir le score du Par, vous devez rentrer la balle dans le trou en quatre coups. Si vous y parvenez en trois coups, vous serez « un coup sous le Par », soit -1. Un score négatif est donc une bonne chose.
Selon Jon Whithaus, head coach adjoint de l'équipe féminine de golf de l'université Duke, la terminologie du golf peut parfois rendre le jeu frustrant ou déroutant pour les novices. Découvrez les explications de Jon et d'autres coachs de golf, sur les formules et les noms des scores de golf, ainsi que la manière d'appréhender les scores lorsque vous débutez.
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Par et autres : le vocabulaire du scoring à connaître
Selon l'Association des golfeurs professionnels (PGA), le terme « Par » est utilisé pour exprimer le score au golf depuis 1911. Le Par est un nombre standard de coups pour un trou, mais cette norme est réservée aux experts.
La United States Golf Association (USGA) définit le Par comme le « score que les joueuses et joueurs chevronnés sont censés réaliser ». Donc, si vous débutez, se fixer comme objectif de réaliser le Par peut être source de frustration.
Les différents trous ont des scores de Par différents, généralement en fonction de la longueur du trou. La USGA recommande que les trous jusqu'à 260 yards (238 mètres) pour les hommes et 220 yards (201 mètres) pour les femmes soient considérés comme des Par 3. Les trous de 240 à 490 yards (220 à 448 mètres) pour les hommes ou de 200 à 420 yards (183 à 384 mètres) pour les femmes sont des Par 4. Et les trous de 450 à 710 yards (412 à 649 mètres) pour les hommes ou de 370 à 600 yards (338 à 549 mètres) pour les femmes sont des Par 5.
Sur différents parcours, vous trouverez une combinaison variable de ces trous de Par 3, 4 et 5. Sur un parcours, par exemple, le quatrième trou peut être un Par 4. Mais sur un autre parcours, le quatrième trou peut être plus court, et donc se jouer avec un Par 3.
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En plus du score de Par de chaque trou, chaque parcours a un score de Par total, qui est égal à la somme de tous les scores de Par de chaque trou. C'est ce que signifient les chiffres positifs et négatifs du classement : si un joueur a un score de « -1 », il est un coup en dessous du Par total (soit un coup de mieux). Si son score est de « +4 », il est quatre coups au-dessus du Par (soit quatre coups moins bien). Et si leur score est « E », ils sont sur le Par, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé exactement le score du Par.
Les scores qui sont supérieurs ou inférieurs au Par sur un trou portent des noms différents.
1.Un coup sous le Par : le Birdie
Lorsqu'un joueur ou une joueuse réalise un trou en 3 coups sur un Par 4, en 2 coups sur un Par 3 ou en 4 coups sur un Par 5, il est à un coup sous le Par pour le trou. C'est ce qu'on appelle un « Birdie ».
2.Deux coups sous le Par : un Eagle
Ce score rare porte le nom d'un oiseau plus grand et plus fort. Si un joueur ou une joueuse réalise en 2 coups un trou de Par 4 ou en 3 coups un Par 5, c'est un Eagle. Un score de 1 sur un Par 3 est aussi techniquement un Eagle, mais il est généralement appelé « Ace » (voir ci-dessous pour plus de détails à ce sujet).
3.Trois coups sous le Par : le Double Eagle ou Albatros
Ce score est extrêmement rare. Jusqu'à présent en 2022, un score de 3 coups sous le Par sur un trou n'a été réalisé que quatre fois. Lorsque cela arrive, il s'agit presque toujours d'un score de 2 sur un Par 5.
« Ce qui m'agace, c'est quand les Américains appellent cela un Double Eagle », déclare Jake Amos, head coach de l'équipe masculine de golf de l'East Tennessee State University. Le terme correct, selon lui, est « Albatros ».
4.Un coup au-dessus du Par : le Bogey
Tout comme le jeu de golf, ce terme est originaire d'Écosse. À l'origine, le mot « Bogey » était utilisé de manière interchangeable avec le mot « Par », selon la PGA. Ce n'est que vers le milieu du XXe siècle qu'il a commencé à être utilisé pour désigner « un coup au-dessus du Par ».
Si vous êtes deux coups au-dessus du Par sur un trou, c'est un « Double Bogey ». Et si vous obtenez un score supérieur à trois coups au-dessus du Par sur un trou, c'est un « Triple Bogey ».
5.Un trou en un coup sur n'importe quel Par : l'Ace
Vous connaissez peut-être ce score sous le nom de « trou en un », mais il est également appelé « Ace ». Pour de nombreux joueurs et joueuses, marquer un ace serait un exploit unique dans leur vie, qui se produirait probablement sur un Par 3.
Selon Mike Small, head coach de l'équipe de golf masculine de l'université de l'Illinois et ancien professionnel du circuit de la PGA, le défi consiste à ne pas se laisser emporter par l'Ace au point de perturber le reste de la partie.
« J'ai fait un trou en un sur le circuit de la PGA, et c'était incroyable. Je crois que j'ai fait un Birdie au trou suivant, mais ensuite j'ai marqué un Double Bogey », a-t-il déclaré. « Et j'ai pensé : maintenant je suis de retour là où j'étais », parce que le Double Bogey +2 a annulé le -2 de son score d'Ace.
Qu'est-ce qu'un « bon » score au golf ?
Selon le parcours, les golfeuses et golfeurs professionnels ont tendance à obtenir le Par ou mieux, en réalisant de nombreux Birdies en cours de route.
Mais n'oubliez pas que le Par est le score attendu des joueuses et joueurs experts. Pour les novices, les coachs disent qu'il faut oublier le par, et peut-être même oublier le score total pendant que vous jouez.
Pensez à « atteindre » chaque trou, et non pas à votre score total de la partie
« Si vous comparez une partie de golf à un autre sport, c'est presque comme une saison », affirme Jon Whithaus. Son conseil : pensez à une partie de golf comme à une saison de football qui compterait 18 matchs, chaque trou étant un match à part entière. « Occupez-vous de l'adversaire qui est devant vous dans ce jeu [ou trou], puis passez au match suivant plus tard. »
Jon Whithaus travaille avec les joueuses et les joueurs pour déterminer ce qu'est une « victoire » pour chaque trou en fonction de leur niveau de compétence, puis leur fait essayer d'obtenir ce score pour gagner chaque trou.
« Si je suis un débutant, un Double Bogey ou mieux est une victoire, et un Triple Bogey ou pire est une défaite », explique-t-il. En pensant aux trous de cette manière, vous n'avez pas à vous soucier du Par, mais plutôt à vous concentrer sur le fait d'atteindre votre score cible.
« Si je pense de cette façon, je ne me mets pas en tête de réaliser un score grandiose de 3 ou 4 », explique-t-il. « S'il y a un étang ou un ruisseau, je ne cherche pas à le franchir en un seul coup long. Je peux prendre trois ou quatre coups pour le franchir. »
Garder un score réaliste à l'esprit pour chaque trou peut contribuer à l'aspect le plus important du golf pour les novices, selon Mike Small : « cela permet de garder le jeu divertissant.
« D'un point de vue récréatif, les scores sont exagérés, car les gens sont compétitifs », dit-il. « Si vous allez sur le terrain en espérant faire un bon score et en vous amusant en même temps, vous jouerez mieux que si vous ne pensez qu'au score. »
Comment atteindre votre score « gagnant » sur chaque trou ?
Si votre score « gagnant » est un 6 sur un par 4, vous pouvez commencer par planifier ces six coups. Par exemple, vous pourriez envoyer la balle vers le fairway, puis essayer de frapper la balle vers une autre partie du trou. Mais au lieu de penser à des coups exacts et parfaits qui vous permettront d'obtenir ce 6, Jake Amos suggère de simplifier la façon dont vous visualisez votre objectif.
« Je dois la mettre dans cette zone », visualise-t-il. « Si je parviens à envoyer la balle dans telle zone au premier coup, j'ai alors une chance de la frapper dans la zone suivante où je dois me rendre pour atteindre mon objectif. »
Au lieu de chercher à placer la balle à un endroit précis, il conseille d'essayer de la frapper dans une zone étendue. Si vous êtes sur un trou qui s'incurve vers la gauche autour de quelques arbres, le pire endroit pour votre premier coup, c'est d'atterrir dans ces arbres. En restant à l'écart des arbres, le coup suivant sera peut-être encore loin, mais il sera plus facile que si vous essayiez de frapper un coup parfait et que vous finissiez dans les bois.
« Le golf, c'est ça : essayer de rendre le prochain coup aussi simple que possible », déclare Mike Small.
Chaque joueuse et joueur a des points forts différents, et choisir des coups qui les aident à les mettre en valeur peut rendre le coup suivant plus facile. Essayez d'utiliser vos points forts ou de préparer des coups qui les mettent en valeur, conseille-t-il. Si vous devez réaliser un coup qui est plus difficile pour vous, essayez d'utiliser ce coup pour vous mettre dans une position qui mettra en valeur vos atouts.
Rédaction : Greg Presto