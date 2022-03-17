Le meilleur équipement de golf Nike pour les débutants

Avant de vous rendre sur le terrain de golf pour la journée, vérifiez si le club dans lequel vous allez jouer impose un certain code vestimentaire. Souvent, les clubs de golf exigent le port d'un haut à col et d'un pantalon pour les hommes, et d'un haut à col et d'un pantalon ou d'une jupe pour les femmes. Les vêtements de golf Nike sont conçus pour répondre aux exigences de style de ce sport, tout en offrant des avantages en termes de confort et de performances, tels que l'évaporation rapide de l'humidité, la respirabilité et l'élasticité, afin de profiter d'une amplitude de mouvement complète lors de votre swing. Pour une version tendance du haut à col classique, optez pour un élégant modèle à col minimaliste.