Qu'est-ce que le cross-country ?

Si vous avez déjà contemplé un vaste champ luxuriant par une fraîche journée d'automne en vous disant : « Je me demande combien de temps il me faudrait pour le traverser », alors vous êtes peut-être un runner ou une runneuse de cross-country dans l'âme.

À l'instar du trail, le cross-country emprunte le moins de routes pavées possible. Mais alors que le trail se pratique généralement sur des terrains difficiles, comme des chemins boisés et des pentes rocheuses, le cross-country se pratique sur des étendues naturelles, explique Caroline Grainger, coach personnelle certifiée par l'ISSA.

Par exemple les champs, les parcs, les chemins de terre et les prairies. Les parcours de golf sont particulièrement adaptés, continue-t-elle, car ils présentent de légères collines et l'herbe est généralement bien entretenue. Ces conditions permettent aux athlètes d'atteindre leur objectif premier, qui est la vitesse plutôt que l'endurance.