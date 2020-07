Trois façons de rendre le sport ludique pour vos enfants

Vous savez très bien que pour éveiller l'intérêt des enfants pour quelque chose (corvées, rendez-vous médicaux, longs trajets en voiture), il faut y mettre du fun. C'est pareil pour le sport. « Si vous ne présentez pas l'activité physique comme une source d'amusement, dans une certaine mesure, les enfants finiront probablement par s'en désintéresser », explique Karen Santesson, responsable du Child Development Center de Nike, et en charge du programme d'activité Everybody Moves en partenariat avec Shape America (Society of Health and Physical Educators). Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ces astuces pour bouger ensemble de manière ludique.



01. Faites-en un jeu.

La manière la plus simple (et pour être honnête, la plus évidente) de rendre le sport plus amusant, c'est d'en faire un jeu, car le jeu permet de rendre ludique un exercice physique. Les jeux d'extérieur simples comme jouer à chat, à 1, 2, 3, soleil et au football permettent généralement de conserver l'attention des jeunes enfants (âgés de 3 à 5 ans), tandis que les enfants plus grands et les préados aiment souvent les parcours d'obstacles. Plus dynamiques, ils correspondent mieux à leur temps de concentration relativement faible, explique Karen Santesson. Pour créer vous-même un parcours, installez cinq ou six « obstacles » dans votre jardin ou dans votre maison, comme une pile de coussins par-dessus laquelle ils devront sauter ou deux arbres entre lesquels vous pouvez imaginer différentes formes de course, comme une marche en crabe. Mettez un chronomètre et lancez-leur le défi de finir le parcours en un temps imparti, en les encourageant tout du long.



02. Donnez-leur (un peu) de contrôle.

« Les enfants aiment généralement avoir l'impression qu'ils prennent leurs propres décisions, car cela leur donne un sentiment de contrôle », affirme la spécialiste. Essayez de donner aux petits (de 3 à 6 ans) une mission. Dites à votre enfant qu'il est votre partenaire d'entraînement attitré et que sa mission est de vous suivre le plus possible dans votre routine de yoga, ou de vous passer un medecine ball léger entre deux séries d'abdominaux. Pour les enfants plus âgés, laissez-les choisir un entraînement ou créer le leur, que vous pourrez ensuite faire ensemble, en rassemblant cinq ou six exercices qui les intéressent. « C'est grisant pour les enfants de dire à leurs parents ce qu'ils doivent faire pour une fois, et s'ils vous voient prendre du plaisir à bouger, ils seront davantage enclins à participer », ajoute Karen Santesson. Aidez-les à trouver leur bonheur parmi les routines dirigées par des coachs Nike dans la collection d'entraînements « Pour toute la famille », et à sélectionner des exercices de la collection « Apprenez les bases du training », que vous trouverez dans l'application NTC.