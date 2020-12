Recettes d'athlètes : bol de saumon riche en macronutriments de Noah Ohlsen

Préparation

Préchauffez le four à 375 °F (190 °C). Sur une planche à découper, utilisez un couteau affûté à longue lame pour retirer la peau du saumon. Épongez la peau. Arrosez-la d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Déposez-la sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et faites-la rôtir pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Retirez du four et laissez refroidir (ça, c'est pour le régal de votre animal de compagnie).



Ramenez le four à 300 °F (150 °C). Dans un grand bol, incorporez 3 cuillères à soupe de sel dans 3 tasses d'eau. Placez-y le saumon à mariner pendant 15 minutes. Retirez le saumon, épongez-le et arrosez-le de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Assaisonnez les deux faces du poisson avec sel, poivre et paprika. Placez le poisson sur une feuille de papier cuisson et faites-le rôtir pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il se défasse lorsque vous le coupez au couteau ou à la fourchette.



Pendant ce temps, faites bouillir le fond de volaille et le farro dans une casserole de taille moyenne. Baissez le feu et laissez mijoter le farro pendant 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit tendre. Égouttez tout excédent de liquide.



Dans un blender, ajoutez le basilic, les pignons de pin, la spiruline, l'ail, le parmesan, le jus d'un demi-citron et ¼ de tasse d'huile d'olive. Démarrez le blender et, pendant qu'il tourne, versez l'huile d'olive en filet jusqu'à obtenir une consistance lisse. Salez et poivrez.



Mélangez le yaourt grec et le jus de l'autre moitié du citron dans un bol. Ajoutez-y l'aneth et mixez le tout.



Répartissez le farro dans quatre bols, ajoutez le saumon émietté et garnissez avec une cuillerée de pesto et une cuillerée de yaourt au citron. Servez la peau de saumon à l'animal qui traîne dans les parages.