Que signifie prendre soin de soi et comment le pratiquer, selon Theresa Melito-Conners

Les bombes de bain et les masques pour le visage sont amusants sur le moment, mais ils ne suffisent pas à combler tous nos besoins. D'après Theresa Melito-Conners, notre corps et notre esprit ont des besoins dont nous n'avons même pas conscience et il est temps de les satisfaire. Elle a appris à prendre soin d'elle après avoir frôlé le burnout, a travaillé en vue d'obtenir son doctorat et a lancé le site « Dr. MC’s Self-Care Cabaret ». Dans cet épisode, elle partage avec l'animatrice Jaclyn Byrer 10 éléments essentiels pour être plus heureux et épanoui. Elle explique également de manière très franche comment faire la séparation entre travail et vie personnelle et comment aider la prochaine génération à mieux prendre soin d'elle. En bonus, Dr MC nous offre une de ces fameuses séances de méditation guidée pour que vous puissiez ressentir par vous-même l'impact considérable que peuvent avoir de simples changements.