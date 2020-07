Que manger avant une course

Mais cela ne signifie pas qu'il faut se gaver de pain et de bols de céréales durant le mois qui précède une course, ou augmenter la dose de glucides pour un 5 km. Consommer plus de glucides, c'est pour les courses de plus de 90 minutes, explique Monique Ryan, nutritionniste sportive avec plus de 25 ans d'expérience auprès d'athlètes et d'équipes d'endurance professionnels. Et le créneau pour le faire est restreint.



Environ trois ou quatre jours avant la course, changez la composition de vos repas pour qu'ils contiennent 70 à 75 % de glucides, tout en laissant de la place aux protéines et aux matières grasses saines. « Cela remplacera la plâtrée de spaghettis engloutie la veille de la course », explique Ryan Maciel. « Après un repas aussi lourd, vous ne vous sentirez probablement pas très en forme le lendemain. Et cela n'augmentera pas vos réserves de glycogène. Votre corps ne peut pas y parvenir en une seule nuit », précise-t-il.



Si vous préparez une longue course, essayez ce type de composition pendant votre entraînement (par exemple, les jours précédant vos runs les plus longs) pour savoir ce qui fonctionne pour vous, conseille Ryan Maciel. Ça permettra de ne pas avoir de surprise le jour de la course, juste avant de prendre le départ.