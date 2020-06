Pourquoi les runners devraient accorder de l'importance à la VO2 max

Pour ce faire, vous devez courir avec aisance sur de longues distances à une allure lente, mais aussi réaliser des entraînements plus rapides et plus intenses. Une fois parvenu à un bon état de forme général, vous pourrez davantage mettre l'accent sur l'entraînement fractionné de haute intensité, ou HIIT. Aaron Coutts explique que ces sessions, qui consistent à alterner entre des périodes d'efforts intenses et des périodes de récupération, font partie des moyens les plus efficaces pour augmenter votre VO2 max et votre seuil lactique. « Eh oui, il est temps de sortir de votre zone de confort, lance-t-il. Nul doute qu'augmenter votre VO2 max demandera du travail, mais vous ne le regretterez pas. »



Qu'est-ce que cela signifie ? Intensifier l'effort sur des intervalles courts amène votre système anaérobique vers son seuil lactique, indique Ian Klein, ce qui, sur le long terme, lui permet de fonctionner plus efficacement sur de plus longues périodes d'effort intense. Selon lui, le degré d'intensité que vous devriez viser se situe quelque part entre un sprint de 800 m et votre allure maximale sur 3 km. « Ce genre d'efforts laborieux, précise Ian Klein, provoque le stress métabolique et physiologique dont votre corps a besoin pour s'adapter, gagner en puissance et améliorer votre VO2 max. »



C’est aussi ce que conclut la science. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Medicine & Science in Sports & Exercise, il a été démontré que l'entraînement HIIT contribuait à booster la VO2 max. Différentes études montrent également que les sessions HIIT permettent d'améliorer la VO2 max dans des proportions supérieures à un entraînement d'endurance.



Gardez cela à l'esprit pour repousser vos limites lors de votre prochain entraînement fractionné.



