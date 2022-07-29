Peut-on passer des chaussures à la machine ? Voici comment nettoyer vos chaussures Nike

En général, les sneakers conçues en coton, nylon, toile ou polyester se lavent sans problème à la main à l'aide d'une solution nettoyante douce.

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Les matières plus délicates, comme le cuir ou le daim, nécessitent un nettoyage plus précautionneux. Pour enlever les taches présentes sur des chaussures en cuir, vous pouvez utiliser une gomme magique pour le ménage ou un soin pour le cuir. Frottez tout en douceur pour éviter d'abîmer le cuir.

Le daim est un tissu délicat qui absorbe facilement l'humidité et se tache rapidement. Il est conseillé d'appliquer un produit protecteur pour le daim afin de prévenir les taches.

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