Comment redonner un aspect neuf à vos chaussures en daim
Entretien des produits
Le daim est un tissu fragile qui nécessite un entretien particulier. Voici comment enlever la poussière, les taches et les égratignures sur vos sneakers en daim.
Matériel
- Produit nettoyant pour le daim, vinaigre blanc ou alcool dénaturé
- Eau oxygénée (facultatif)
- Fécule de maïs (facultatif)
- Spray protecteur pour le daim (facultatif)
Outils
- Brosse pour le daim, brosse à dents, chiffon microfibre ou brosse à poils souples pour chaussures
- Gomme en caoutchouc pour le daim ou gomme à crayon
- Chiffon doux
Quand elle est neuve, une paire de chaussures en daim a un aspect doux et semblable à du velours, mais dès que vous mettez les pieds dehors, ce magnifique daim peut se transformer en aimant à saleté, à votre plus grand désarroi. Le daim est un tissu fragile qui absorbe l'humidité et qui tache facilement. Il a donc besoin d'un entretien particulier pour rester propre. Nous vous conseillons d'utiliser un produit qui protège le daim pour que vos chaussures restent en bon état plus longtemps. Mais en cas d'égratignures ou de taches (ce qui est inévitable), essayez ces techniques pour leur redonner leur aspect neuf.
Comment nettoyer des chaussures en daim
1.Set Up to Clean
Préparez-les avant le nettoyage
Avant de commencer, utilisez un embauchoir ou remplissez vos chaussures de papier journal froissé pour qu'elles conservent leur forme pendant le nettoyage.
Conseil : évitez de nettoyer des chaussures en daim lorsqu'elles sont mouillées. Il vaut mieux laisser sécher la boue ou l'humidité avant de les brosser, sans quoi vous risqueriez de provoquer l'apparition d'une tache par inadvertance. N'oubliez pas que le sèche-linge peut endommager vos chaussures. Veillez donc à les faire sécher convenablement. Nous vous conseillons de les remplir de papier journal ou de les mettre devant un ventilateur.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Retirez l'excès de poussière et de saletés
Commencez par utiliser une brosse spéciale pour le daim ou une brosse à dents pour enlever en douceur toutes les poussières ou saletés de la surface de la chaussure. Si vous n'avez pas de brosse, vous pouvez prendre un chiffon propre, mais évitez d'utiliser du savon ou de l'eau, car cela pourrait aggraver les choses. Pour effacer les petites traces, faites un mouvement latéral rapide avec une brosse pour soulever les fibres de daim et déloger les saletés avant de passer à l'étape suivante.
3.Rub Away Surface Marks
Gommez les traces qui apparaissent en surface
Pour effacer les traces qui restent à la surface des chaussures, une gomme à daim sera très utile. Si vous n'en avez pas, une gomme à crayon ou une gomme magique pour le ménage pourra faire l'affaire. Veillez à ce que la gomme elle-même soit propre. Appliquez une pression légèrement plus forte qu'à l'étape précédente, mais ne frottez pas trop vigoureusement car vous risqueriez d'endommager le tissu. Faites un mouvement de va-et-vient pour faire partir les taches difficiles, et si ça ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour une solution plus radicale.
4.Treat Stubborn Stains
Traitez les taches tenaces
Si toutes les autres solutions proposées ont échoué, utilisez un liquide acide pour séparer les particules qui se sont agglomérées et enlever les taches. Nous vous conseillons de mouiller le coin d'un chiffon sec avec une petite quantité de produit nettoyant pour le daim, de vinaigre blanc ou d'alcool dénaturé. Veillez à ne pas tremper la chaussure, mais plutôt à humidifier légèrement le daim. Frottez la chaussure avec un mouvement latéral rapide, puis laissez sécher le daim. Si la tache est toujours visible, renouvelez l'opération.
Autres techniques pour certains types de taches :
Taches d'huile et de graisse : saupoudrez de la fécule de maïs sur la tache et laissez poser quelques heures. Au lieu d'utiliser une brosse pour le daim, essuyez délicatement les résidus restants à l'aide d'un chiffon ou utilisez un aspirateur à main pour les décoller de la chaussure.
Chewing-gum ou cire : mettez vos chaussures dans le congélateur jusqu'à ce que le chewing-gum ou la cire durcisse. Il vous suffit ensuite de décoller la tache en tirant simplement dessus ou en la grattant.
Taches de sang : trempez un coton ou un torchon propre dans une petite quantité d'eau oxygénée et tapotez doucement la tache. Laissez sécher la chaussure, et répétez l'opération si nécessaire.
Questions fréquemment posées
Peut-on laver des chaussures en daim ?
Nous ne vous conseillons pas de passer vos chaussures en daim en machine, ni même de les laver à la main dans de l'eau et du savon. Le daim absorbe l'eau, alors si vous lavez une paire de chaussures en daim avec de l'eau, vous risquez de fixer les taches dans le tissu. Commencez plutôt avec une brosse sèche, puis avec une gomme en caoutchouc, et enlevez les taches tenaces avec un peu d'alcool dénaturé, de vinaigre blanc ou de produit nettoyant pour le daim.
Les sprays pour le daim fonctionnent-ils ?
Les produits protecteurs pour le daim peuvent contribuer à empêcher la formation de taches d'eau et protéger ainsi vos chaussures s'il se met à pleuvoir de manière inattendue ou si quelqu'un renverse un liquide dessus. Comme avec tous les produits d'entretien pour chaussures, nous vous conseillons de vérifier les avis d'autres clients et clientes avant d'appliquer un produit pour la première fois sur une paire de chaussures que vous adorez.