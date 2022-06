Nouvelle génération : Sky Brown

Lorsqu'on lui demande en quoi ses amis et elle sont différents des précédentes générations de skateurs, Sky répond : « On a l'énergie de skater pendant des heures. Et quand on a fini, on ne se repose pas. On joue juste à autre chose. »

Danse, skateboard ou surf : Sky ne se fixe aucune limite, et elle emmène avec elle toute sa génération vers le sommet. « J'adore prouver aux gens qu'ils ont tort et montrer que l'âge ou la taille n'a aucune importance pour faire du skate, affirme-t-elle. Je veux montrer au monde entier que si tu crois en toi et que tu fonces, tout est possible. »