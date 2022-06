Mon jardin : courir pour créer des liens entre culture et communauté

Theland dispose déjà d'un public à portée de main, avec lequel il peut partager son histoire et faire entendre sa voix, sa communauté et les causes qui lui tiennent à cœur. Il sensibilise ses 450 000 followers sur les réseaux sociaux au sujet de la culture et de l'histoire amérindienne. « J'ai publié une vidéo qui a été vue près de 5 millions de fois, sur laquelle j'explique simplement l'importance et la signification des tresses chez les garçons », dit-il. Dans de nombreuses cultures amérindiennes, les garçons et les hommes portaient traditionnellement les cheveux longs, et de plus en plus de personnes souhaitent faire revivre cette tradition. D'autres vidéos le montrent en train de revêtir son costume de pow-wow.

« Je me sens très heureux et très reconnaissant de pouvoir danser dans une optique positive pour les gens, de pouvoir leur montrer un peu ma tenue d'apparat, confesse Theland. J'ai aussi la chance de pouvoir montrer à tout le monde que nous sommes forts et savons faire preuve de résilience, malgré toutes les épreuves que nous avons dû traverser par le passé. »