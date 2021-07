Mon jardin : développer l'univers de la plongée sous-marine pour les femmes

Le soleil vient de se lever sur la ville de Koweït, capitale de la nation du même nom située sur le golfe Persique, et Mariam Al Saif commence sa journée par une séance de méditation. Elle recentre son esprit et son corps sur la terre ferme, avant de passer le reste de sa journée sous l'eau. « La plongée est le monde de la lenteur, il faut prendre son temps et respirer en pleine conscience. C'est ce que j'essaie de reproduire avant de mettre mes bouteilles et de commencer ma journée », explique cette plongeuse professionnelle de 27 ans.



À 9 h ce matin-là, Mariam rejoint un peu plus d'une vingtaine d'aspirants plongeurs dans la marina, pour leur expliquer les procédures de sécurité sur le bateau et le programme de plongée de la journée. Depuis le début de la crise sanitaire, « MER », l'école de plongée qu'elle a fondée, accueille principalement des amateurs et des plongeurs certifiés locaux, mais ce sont les débutants qui lui apportent le plus de joie et de satisfaction. « Lorsque j'entends les participants à mes excursions me dire : ‘j'avais très peur de plonger en pleine mer, mais maintenant je veux passer ma certification', je me sens d'autant plus motivée à aller de l'avant », explique-t-elle.