Les meilleurs shorts grande taille et taille longue Nike pour homme disponibles en ce moment

Les meilleurs shorts grande taille et taille longue Nike pour homme du moment
Guide d'achat
Trouve les bonnes longueurs, matières et caractéristiques pour toutes tes activités préférées.
Que ce soit pour le running, les terrains de sport ou le studio de yoga, il existe un short Nike parfait en grande taille et taille longue qui t'attend.
Trouve ton bonheur : matières Nike Dri-FIT qui évacuent la transpiration, tissu Fleece doux à la coupe ample et shorts à doublure intégrée pour une sensation de compression. Voici comment trouver ton prochain modèle coup de cœur.
Les meilleurs shorts grande taille et taille longue Nike en fonction de chaque activité
Pour le running : shorts Nike Stride
Les shorts Stride sont conçus pour le running. En bref, ils sont ultra-légers, respirants et offrent un confort optimal sans entraver tes mouvements. De quoi rester au frais au fil des kilomètres ! Les matières Nike Dri-FIT évacuent la transpiration. À l'arrière de la taille, un empiècement en tissu respirant apporte un max d'aération.
Et plus besoin de tenir ton téléphone, grâce à la poche arrière zippée ! Cette poche intègre une barrière anti-humidité pour garder ton téléphone au sec.
Les shorts Nike Stride sont disponibles en longueur d'entrejambe 13 cm ou 18 cm. Coupe courte ou plus de protection pour tes runs, c'est toi qui vois.
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Pour la salle de sport : shorts Nike Dri-FIT
Trouve la coupe parfaite avec les shorts Nike Dri-FIT conçus pour s'entraîner à la salle de sport. Une couple ample, un tissu en maille extensible et une longueur d'entrejambe de 20 cm. Autant dire que ce modèle offre protection, espace et grande liberté de mouvement, pour un entraînement au sec et au frais.
Tu es plutôt coupe près du corps ? Opte pour un short Nike Dri-FIT, un savant mélange de compression et d'extensibilité. Souple et doux, le tissu Infinalon évacue la transpiration. Le modèle intègre aussi une poche au niveau de la hanche pour y ranger ton téléphone, tes clés ou tes cartes.
Encore mieux : opte pour un short 2-en-1 Nike Dri-FIT. La doublure intérieure en tissu Infinalon apporte une légère sensation de compression et l'extérieur permet de bouger librement. En plus, avec la technologie anti-transpirante, tu restes au sec, même quand l'entraînement s'intensifie.
Pour le yoga : shorts doublés Nike
Sur le tapis de yoga, il faut vivre pleinement l'instant présent et oublier les vêtements qu'on porte. Garde l'esprit tranquille pendant ton chien tête en bas avec un short Nike à doublure intégrée. Fini de replacer ton short entre chaque posture !
Opte pour un short 2-en-1 à doublure intérieure sur toute la longueur pour plus de protection et de maintien. Sinon, choisis un modèle avec sous-short intégré, léger et non comprimant. Devine quoi ? Tu peux même choisir un short qui correspond à ton style perso : couleurs vives, motifs imposants ou encore tons naturels !
Les shorts Nike doublés ont différentes longueurs d'entrejambe : 13 cm pour tomber à mi-cuisse et jusqu'à 20 cm, pour tomber au genou.
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Pour les matchs improvisés : shorts Nike Basketball
Il existe un short Nike Basketball fait pour toi, que tu préfères une coupe sous le genou ou bien au-dessus, pour t'envoler librement vers le panier.
Quelle est ta matière coup de cœur ? Le choix ne manque pas avec du mesh classique, du tissu Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration ou du tissu en molleton doux. Puis, réfléchis à ce qui te fait envie : style color-block original, imprimé intégral super cool ou encore couleurs unies éclatantes.
Avec un design et des tissus 100 % Nike, extensibles et résistants, tout est fait pour accompagner tes mouvements. Voilà le point commun entre les différentes longueurs et modèles. En plus, les tailles vont jusqu'au 4XL Tall.
Pour la détente : shorts en tissu Fleece Nike
Question confort, les shorts en tissu Fleece Nike deviendront des incontournables. Ces modèles réunissent toutes les meilleures caractéristiques : chaleur et respirabilité, sensation de douceur et tenue décontractée. Et pour ne rien gâcher : plein de poches !
Opte pour une gamme signature comme la Nike Tech Fleece, qui intègre un tissu double face en Fleece pour plus de chaleur sans poids superflu. Sinon, les shorts en molleton Club Fleece apportent une douceur incroyable, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Qui a dit que les vêtements confortables devaient être vieux et usés ? En tout cas, ces shorts prouvent le contraire ! Enfile l'un de ces modèles pour t'y sentir bien dès la première seconde.
Rédaction : Greg Presto