Les cinq bienfaits du basketball selon les experts

C'est probablement l'un des bienfaits les moins évidents de la pratique du basketball. Le Dr Eaton explique que le basketball étant un sport d'équipe, les personnes qui le pratiquent doivent communiquer entre elles, souvent de manière non verbale. Une étude de 2010 le confirme et a observé que les joueurs changeaient constamment de coéquipier lorsqu'ils interagissaient durant un match. La majeure partie de cette communication est non verbale : elle se fait à travers les passes et des signaux visuels pendant le jeu. En dehors du terrain, ces personnes utilisent la communication non verbale dans tous les autres contextes, que ce soit dans le travail ou dans les relations interpersonnelles. Même si les résultats des recherches varient, une étude publiée en 2018 dans un numéro de The Hearing Journal estime qu'au moins 70 % de toutes les communications sont non verbales (un chiffre qui ne concerne pas seulement le sport).

D'autres compétences acquises sur le terrain sont très utiles au quotidien : en plus de développer des compétences de communication cruciales, le basketball a un impact positif sur la coordination mentale. Des recherches menées en 2015 constatent d'ailleurs que les joueurs doivent sans cesse s'adapter au jeu et modifier intellectuellement leur coordination physique pour continuer à suivre le rythme. Des psychologues suggèrent que cette capacité d'adaptation s'accompagne d'une plus grande satisfaction dans la vie de manière générale, en particulier lorsqu'elle est associée à un soutien important au niveau social (comme le soutien que peuvent nous apporter des amis lorsqu'on essaye de s'habituer à un nouveau travail).

Rédaction : Ashley Lauretta