Les cinq bienfaits du basketball selon les experts
Sport et activité
Les bienfaits du basketball vont bien au-delà des limites du terrain. Apprenez-en davantage sur ce sport et découvrez tout ce qu'il a à offrir.
Le basketball compte de fidèles supporters et supportrices (mais aussi des joueurs et joueuses) de tous niveaux dans le monde entier. Quelle que soit la manière dont vous appréciez le basketball (que ce soit en regardant la vidéo d'un match entre amis ou en improvisant un match le week-end), l'intérêt pour ce sport est mondial car il exige endurance, technique et vivacité d'esprit.
Voici plusieurs raisons de vous mettre au basketball. Découvrez aussi pourquoi ce sport est populaire dans le monde entier.
Les cinq bienfaits du basketball
1.Le basketball peut favoriser le développement d'habiletés motrices fondamentales.
Quel que soit votre âge, les habiletés motrices fondamentales (la base de toute activité physique) sont indispensables à un mode de vie actif. Les habiletés motrices fondamentales sont réparties en trois catégories : la locomotion (courir ou sauter), le contrôle des objets (attraper et lancer) et la stabilité (tenir en équilibre et se tourner).
« Les habiletés motrices fondamentales comme le [sprint], les sauts verticaux et le lancer au-dessus de la tête sont la base même des mouvements physiques », explique le Dr Koco Eaton, chirurgien-orthopédiste, fondateur de Eaton Orthopaedics et ancien basketteur (avec notamment trois saisons en tant que basketteur professionnel au Vénézuela). « Le basketball améliore la vitesse, l'agilité, la force, la puissance et l'endurance. Il [a] également été prouvé qu'il augmentait la souplesse et la coordination des mouvements. Par conséquent, le basketball est un excellent sport pour développer les habiletés motrices fondamentales, qui sont bénéfiques pour la santé de manière générale. »
Une étude de 2012 suggère que des exercices de mini-basket, comme notamment la prise en main du ballon, les passes poitrine et les doubles-pas, peuvent considérablement améliorer les habiletés motrices fondamentales chez les enfants âgés de 7 à 10 ans (les enfants développent généralement ces habiletés entre 3 et 10 ans).
Le Dr Marco Lopez, kinésithérapeute, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique et cofondateur de The Basketball Doctors, explique que le basketball « combine sprints, changements de direction et sauts », ce que l'on retrouve rarement dans d'autres sports.
2.Il peut avoir un effet positif sur la densité minérale osseuse.
Une étude de 2020 comparant des basketteurs à des athlètes pratiquant la natation, le football et le volley-ball suggère que les basketteurs font partie des personnes ayant la densité minérale osseuse ou DMO la plus élevée. Une étude de 2018 était déjà parvenue à la même conclusion, constatant qu'à long terme, le fait de jouer au basketball pouvait avoir un impact positif sur la DMO au niveau des jambes.
« Le basketball est l'un des meilleurs sports pour la densité osseuse », affirme le Dr Lopez. « Comme on le sait, notre densité osseuse baisse au fil du temps. Il est possible de ralentir cette perte de densité en appliquant une charge sur l'os à travers des sauts, de la course à pied et de la musculation. Le basketball coche donc presque toutes les cases. »
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Les recherches suggèrent également que des exercices à fort impact utilisant le poids du corps (comme les sauts, la danse et la randonnée) associés à des exercices de renforcement ou de résistance (comme des squats, des soulevés de terre et des flexions de biceps) peuvent avoir un effet positif sur la santé osseuse de manière générale. Même si c'est l'entraînement de résistance qui semble avoir le plus d'effet sur la DMO.
3.l'intensité de ce type d'entraînement est variable.
Comme indiqué dans l'introduction d'une étude de 2021 publiée dans Frontiers in Psychology, un match de basketball type est composé de périodes d'exercice plus ou moins intenses. Vous pouvez très bien sprinter avec la balle d'un bout à l'autre du terrain pendant une minute, puis trottiner la minute suivante. L'une des manières les plus simples d'augmenter l'intensité d'un match de basketball, c'est de jouer sur tout le terrain.
Une étude de 2012 a révélé que le fait de jouer sur tout le terrain déclenchait une meilleure réponse au niveau du rythme cardiaque. Pour autant, cela ne veut pas dire que jouer sur un demi-terrain n'offre aucun bénéfice. En effet, une étude de 2018 suggère que la pratique du basketball est bénéfique pour la santé de manière générale, que vous jouiez sur la moitié ou sur tout le terrain.
« Même si pratiquer le basketball sur tout le terrain est plus bénéfique que sur la moitié du terrain, [l'étude a révélé que] cette dernière option était tout de même bénéfique pour la santé des participants, explique le Dr Eaton. [Cette étude] s'intéressait aux effets sur la tension artérielle, la composition corporelle, l'endurance cardio et la consommation maximale d'oxygène. D'importants bienfaits ont été constatés chez les personnes jouant sur un demi-terrain, mais ce sont les participants jouant sur un terrain entier qui ont eu le plus de bénéfices. »
4.Le basketball permet aux enfants de bouger dès leur plus jeune âge et de continuer à l'âge adulte.
« L'effet bénéfique le plus significatif du basketball est [l']augmentation de l'activité physique qui se poursuit à l'âge adulte », affirme le Dr Eaton.
Une étude de 2018 a révélé que 74 % des enfants et adolescents aux USA jouaient principalement au basketball pour s'amuser. Par ailleurs, des recherches ont montré que celles et ceux qui pratiquaient un sport étant enfant étaient davantage susceptibles de faire du sport à l'âge adulte par rapport aux enfants qui étaient plus sédentaires. En effet, selon le President's Council on Sports, Fitness and Nutrition Science Board aux États-Unis, 73 % des adultes aux USA qui font actuellement du sport en faisaient également durant leur enfance.
5.Le basketball peut améliorer la capacité à communiquer grâce à l'esprit d'équipe.
C'est probablement l'un des bienfaits les moins évidents de la pratique du basketball. Le Dr Eaton explique que le basketball étant un sport d'équipe, les personnes qui le pratiquent doivent communiquer entre elles, souvent de manière non verbale. Une étude de 2010 le confirme et a observé que les joueurs changeaient constamment de coéquipier lorsqu'ils interagissaient durant un match. La majeure partie de cette communication est non verbale : elle se fait à travers les passes et des signaux visuels pendant le jeu. En dehors du terrain, ces personnes utilisent la communication non verbale dans tous les autres contextes, que ce soit dans le travail ou dans les relations interpersonnelles. Même si les résultats des recherches varient, une étude publiée en 2018 dans un numéro de The Hearing Journal estime qu'au moins 70 % de toutes les communications sont non verbales (un chiffre qui ne concerne pas seulement le sport).
D'autres compétences acquises sur le terrain sont très utiles au quotidien : en plus de développer des compétences de communication cruciales, le basketball a un impact positif sur la coordination mentale. Des recherches menées en 2015 constatent d'ailleurs que les joueurs doivent sans cesse s'adapter au jeu et modifier intellectuellement leur coordination physique pour continuer à suivre le rythme. Des psychologues suggèrent que cette capacité d'adaptation s'accompagne d'une plus grande satisfaction dans la vie de manière générale, en particulier lorsqu'elle est associée à un soutien important au niveau social (comme le soutien que peuvent nous apporter des amis lorsqu'on essaye de s'habituer à un nouveau travail).
Rédaction : Ashley Lauretta