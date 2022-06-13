Les vacances approchent ? Il est temps d'équiper les enfants avec des maillots de bain capables de résister aux cours de natation, au camp de vacances ou aux longues journées à la plage. Pour les enfants qui grandissent rapidement, les maillots de l'été dernier sont sûrement trop petits.

Si tu cherches de nouveaux maillots de bain pour enfant cette saison, découvre les meilleurs maillots de bain Nike pour enfant. Des maillots de bain à manches longues qui protègent du soleil aux shorts de bain fonctionnels et aux maillots une pièce, découvre les meilleurs modèles de maillots de bain Nike pour fille et garçon.