Des spécialistes en diététique conseillent les aliments favorisant une bonne récupération musculaire

Heather Mangieri recommande aux athlètes d'inclure des glucides et des protéines dans leurs repas ou leurs encas de récupération. Les glucides permettent de reconstituer les réserves de glycogène utilisées pendant les exercices d'endurance et de résistance. Elle ajoute que les glucides jouent un rôle de premier plan dans la récupération musculaire. Ce sont même les nutriments les plus importants.

En effet, une étude de 2021 réalisée à petite échelle auprès de 323 athlètes amateurs et amatrices a révélé qu'après une course de 15 km, les athlètes ayant consommé une boisson placebo à base de glucides (au lieu d'un complément protéiné laitier) pendant les trois jours suivant la course ont ressenti moins de courbatures.

Ceci étant dit, les protéines sont également essentielles à la récupération musculaire, en particulier après un exercice de résistance. Selon une étude publiée en 2017 dans la revue Nutrients, les protéines favorisent la synthèse des protéines musculaires, et donc, la prise de muscle. Cette étude montre également que le fait de consommer des protéines après l'effort peut atténuer les courbatures dues à l'entraînement. Pour optimiser la synthèse des protéines musculaires, la National Academy of Sports Medicine recommande de consommer un ou deux petits repas riches en protéines dans les trois heures qui suivent une séance de renforcement.

L'ajout de lipides à l'encas ou au repas de récupération dépend de la situation et des objectifs de chacun et chacune, explique Heather Mangieri. Selon la NASM, les lipides contribuent à réduire l'inflammation, à générer de l'énergie et à améliorer la récupération. Toutefois, la nutritionniste précise qu'ils peuvent aussi ralentir la digestion. Pour refaire le plein d'énergie rapidement, le repas de récupération doit donc contenir peu de lipides.

En revanche, si tu as fini le sport pour la journée et que tu n'as pas d'entraînement intensif prévu pour le lendemain matin, tu peux opter pour un repas équilibré composé de glucides, de protéines et d'un peu de lipides alimentaires.