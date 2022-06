Trouver les bonnes chaussures pour faire de la corde à sauter

Si vous découvrez la corde à sauter, le meilleur type de corde pour débuter est une corde à sauter perlée. Elle est plus facile à contrôler et conservera mieux sa forme. Il n'existe pas de tailles pour les cordes à sauter. Vous devrez donc régler la vôtre. Pour ce faire, vous devrez vous placer au centre de la corde. Les poignées doivent vous arriver au niveau des aisselles. C'est la taille idéale pour votre corde à sauter.



Assurez-vous également d'avoir suffisamment d'espace autour de vous pour faire de la corde à sauter. Contrairement aux étirements ou aux exercices avec des poids libres, la corde à sauter passe au-dessus de votre tête, derrière et devant vous. Pour éviter de toucher quelqu'un ou quelque chose, assurez-vous d'avoir une zone de 1 ou 2 mètres autour de vous et un espace de 25 cm au-dessus de votre tête.



Il est également important de faire attention à la surface sur laquelle vous sautez. Les surfaces souples comme les tapis ou l'herbe ne sont pas adaptées. Vos pieds pourraient glisser dessus. Au contraire, le béton et l'asphalte sont des surfaces trop dures. L'impact risque de trop solliciter les muscles et les articulations. L'idéal est de sauter sur un sol en bois, un morceau de contreplaqué ou un tapis conçu pour les impacts.



Quand vous serez d'attaque, vous pourrez utiliser votre code à sauter de différentes façons. Vous pouvez sauter de manière classique, en faisant passer la corde au-dessus de votre tête, autour de votre corps entier et en sautant les deux pieds en même temps au bon moment, mais vous pouvez également :

Alterner talons-pointes

Sauter une jambe à la fois

Lever les genoux un peu plus haut

Vous déplacer d'un côté à l'autre à chaque saut

Croiser vos bras à chaque saut

Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, le fait de travailler avec des sauts plus complexes permet de garder l'exercice intéressant.