Comment choisir les meilleures chaussettes de running

Les chaussettes anti-transpiration sont un accessoire incontournable pour le running. La transpiration est le signe que vous donnez le meilleur de vous-même, mais elle peut aussi générer un frottement entre les chaussettes et les chaussures, et donc provoquer des ampoules. Le choix d'un mauvais tissu, comme le coton, peut faire transpirer davantage, ce qui vous donne une sensation de gonflement et de chaleur au niveau des pieds.

Lorsque vos pieds transpirent, il vous faut une matière à séchage rapide, qui absorbe et évacue la transpiration afin de garder les pieds au sec et de favoriser la circulation de l'air. Dans le cas contraire, vos pieds seront humides et de mauvaises odeurs peuvent apparaitre. Ce phénomène peut accentuer le risque de développer des infections fongiques, comme le pied d'athlète.

Les chaussettes intégrant la technologie Nike Dri-FIT évacuent la transpiration et améliorent son évaporation. Ce tissu respirant et aéré aux propriétés anti-odeur favorise la circulation de l'air pour vous permettre de garder les pieds au sec et au frais.