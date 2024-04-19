Une bonne veste de pluie se doit d'être confortable. Certaines sont très stylées. Mais si elles ne te gardent pas confortablement au sec, ça ne sert à rien. La veste Nike Trail « Cosmic Peaks » résiste à l'eau et au vent. Elle est conçue avec un tissu Gore-Tex Infinium qui te protège pour affronter les éléments. Elle est simple et repliable. Un format idéal pour la garder à portée de main, juste au cas où… Même si c'est la meilleure veste de pluie pour homme, elle convient tout aussi bien aux femmes. Il suffit de la glisser dans ton sac et de la sortir dès que le ciel s'assombrit.