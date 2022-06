Grâce à une paire de chaussettes épaisses, les pieds restent au sec et protégés. Et souvent, mieux vaut plusieurs paires quand on part à l'aventure. Les chaussettes mi-mollet Nike ACG sont idéales par temps froid. Fabriquées en laine pour offrir plus de chaleur et de respirabilité, elles sont plus épaisses sous le pied et intègrent une bande dynamique sous la voûte plantaire pour un meilleur maintien du pied.