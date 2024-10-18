Choisir la meilleure veste de pluie Nike pour le running

Pour une partie des fans de running, la pluie équivaut à un moment de répit apprécié. Pour d'autres, elle est à éviter coûte que coûte. Que tu fasses partie d'un groupe ou de l'autre, pense à investir dans un bon vêtement de pluie pour le running. Avec ça, facile d'améliorer la régularité de ton entraînement d'une saison à l'autre.

Une bonne veste de pluie pour le running peut t'aider à améliorer ton run, sous le crachin comme sous une pluie battante. Nike propose une multitude de vestes de running par temps humide. Certaines sont équipées de la technologie imperméable Nike Storm-FIT ADV pour te garder au sec en cas de pluie fine. D'autres intègrent la technologie Therma-FIT, conçue pour conserver la chaleur.

Découvre ci-dessous les meilleures vestes de pluie Nike pour le running et la technologie qui les compose.