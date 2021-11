Des manteaux lorsqu'il fait frais

Lorsqu'il fait frais et que vous ne restez pas longtemps dehors, un vêtement léger et confortable peut faire l'affaire. Songez à un sweat à capuche Nike Therma, qui offre une isolation légère en tissu Fleece microfibre doublement brossé, conçu pour retenir la chaleur. Ou optez pour un manteau en tissu Tech Fleece Nike, qui présente une épaisseur de mousse placée entre deux couches de jersey de coton doux. Nos meilleurs manteaux d'hiver existent dans votre couleur et votre coupe préférées, et intègrent les caractéristiques dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'une capuche en cas d'averse soudaine, d'une poche pour votre smartphone ou d'un zip pour l'aération.

Des manteaux lorsqu'il fait froid

Une fois que les températures descendent en dessous de 7 °C, il vous faut un manteau intégrant une isolation synthétique ou en duvet pour vous tenir bien chaud. L'isolation synthétique Nike imite l'aspect et le confort du duvet, tout en conservant ses propriétés isolantes par temps humide. Si vous cherchez une veste qui respire mais qui empêche l'humidité d'entrer, privilégiez les vêtements Nike Storm-FIT. Les manteaux Nike Storm-FIT intègrent une couche laminée de polyester microfibre qui vous protège de l'eau et du vent, tout en laissant s'évaporer la transpiration.

Des manteaux lorsqu'il fait extrêmement froid

Lorsqu'il fait tellement froid que vous auriez juste envie de rester devant la cheminée, sortez pour faire du sport sans renoncer au confort grâce à l'un de nos manteaux d'hiver les plus chauds. Optez pour une parka tombant au niveau des cuisses, qui recouvre vos hanches et qui est équipée d'une capuche réglable pour garder votre tête et votre cou au chaud. Si vous préférez une isolation en duvet, privilégiez un facteur de gonflement de 700 ou plus, sinon choisissez une parka synthétique plus lourde. Votre veste devra également vous protéger de la neige, alors cherchez un modèle coupe-vent et résistant à l'eau ou imperméable. Peut-être voudrez-vous aussi des poches doublées en tissu Fleece pour garder vos mains au chaud.

Si les températures sont très basses, vous pouvez également enfiler une veste isolante par-dessus une veste légère en tissu Fleece et un vêtement première couche haute performance à manches longues. L'air chaud est retenu entre les différentes couches de vêtements, il est donc important de porter le bon équipement sous votre manteau pour avoir encore plus chaud. Et n'oubliez pas de porter une paire de gants ou de moufles et un bonnet.

Des manteaux à tester

Difficile de savoir si vous avez choisi le bon manteau avant de l'avoir porté en hiver et testé dans un vent glacé et un froid intense. Si vous vous rendez compte qu'il vous faut un manteau plus chaud, une autre taille ou un modèle différent, vous pouvez nous le retourner gratuitement dans un délai de 60 jours, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez changé d'avis.

Encore plus de chaleur en jouant la carte de la superposition. Associez nos vestes et parkas amples à une veste sans manches ou complétez votre look hivernal avec un bonnet en maille. Quel que soit votre style, nous avons ce qu'il vous faut pour l'hiver.