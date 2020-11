Manger des œufs est-il sain ?

Là où le doute subsiste

Pour revenir un instant sur la question du cholestérol, un gros œuf contient environ 180 milligrammes de cette substance cireuse qui, si elle s'accumule, peut finir par boucher vos artères et entraîner des problèmes cardiovasculaires, selon une étude du National Heart, Lung, and Blood Institute. Mais les chercheurs ont également découvert que la majeure partie du cholestérol présent dans notre sang est fabriquée par notre propre corps. Et, lorsque nous consommons des aliments contenant du cholestérol, notre corps en fabriquerait en fait moins pour équilibrer le taux de cholestérol dans le sang. En effet, une étude réalisée en 2018 auprès de plus de 400 000 personnes a révélé que celles qui mangeaient en moyenne un œuf par jour couraient moins de risques de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Ces résultats s'expliquent peut-être par la présence dans les œufs de nutriments sains pour le cœur, tels que les antioxydants. Mais ne vous emballez pas trop, cela ne veut pas dire pour autant que les œufs sont un remède miracle.



Ceci dit, il y a quand même une limite aux bienfaits des œufs pour le cœur. En 2019, une vaste étude réalisée par la Northwestern University a révélé que plus les gens consomment de cholestérol ou d'œufs, plus le risque de développer des maladies cardiovasculaires augmente. Manger 300 milligrammes de cholestérol issu de sources alimentaires (l'équivalent de moins de deux œufs) par jour était associé à un risque de maladie cardiovasculaire plus élevé de 17 %. Si certaines personnes métabolisent rapidement le cholestérol, et qu'il n'a donc pas d'impact sur leur taux de cholestérol dans le sang, ce n'est pas le cas pour d'autres, affirment les chercheurs.



Et si vous avez entendu des rumeurs suggérant que les œufs pourraient causer le cancer, vous pouvez les ignorer pour l'instant. Le véritable inconvénient des œufs, ce sont leurs conséquences potentielles sur le système cardiovasculaire, explique le docteur Meir Stampfer, médecin et professeur d'épidémiologie et de nutrition à la T.H. Chan School of Public Health de Harvard. « Certaines personnes ont suggéré que les œufs étaient considérés comme un facteur de risque de développement de cancer, mais les preuves ne sont pas convaincantes. »