Les surfeuses qui font des vagues à Hainan

Comment vous êtes-vous rapprochées des autres femmes sur cette île ?

Darci : Tout le monde ici a une philosophie de vie semblable. Nous avons toutes été élevées par l'océan, nous sommes comme des sœurs. Nous avons toutes la même mère !



Xiaomi : Absolument ! Les gens qui choisissent de vivre ici sont tous inspirés par le même mode de vie. Nous avons laissé derrière nous le stress de la ville.



Jingya : Quand je suis arrivée ici, j'ai d'abord pensé que je devrais apprendre à surfer avant de m'intégrer dans le groupe.



Darci : Tu penses trop. Même avant de savoir surfer, tu faisais déjà partie du groupe !



Wan : C'est un petit village, donc j'ai rapidement rencontré toutes les autres filles. Quand on ne surfait pas, on bronzait au soleil et on écoutait de la musique ensemble la journée, ou on se retrouvait le soir pour un barbecue ou pour prendre un verre. Et pendant les vacances, si on ne rentre pas chez nous, on fait la fête ensemble, comme ça, aucune de nous ne se sent seule, loin de sa famille.



Darci : Oui, nous sommes une famille. Pour le Nouvel An chinois, chacune de nous apportera un plat de chez elle et on se fera un grand repas ensemble.



You : On aime toutes le surf, donc on a toujours de quoi parler. Et chaque jour, quand on a fini dans l'océan, on rentre pour prendre un verre ensemble.



Liu : Et si on boit trop, on s'aide les unes les autres à rentrer à la maison !