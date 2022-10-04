Les trois meilleurs shorts de running taille haute Nike pour femme

Les trois meilleurs shorts de running taille haute Nike
Guide d'achat
Profitez d'un maximum de confort et d'un excellent maintien lors de votre prochain run grâce à ces shorts de running taille haute Nike.
Les meilleurs vêtements de running offrent un équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Le short de running n'échappe pas à cette règle. Le short de running idéal empêche les irritations, évacue la transpiration et reste bien en place.
Le short de running taille haute présente une longueur d'entrejambe plus longue que les shorts de running classiques. Qui plus est, sa taille est conçue pour monter jusqu'au nombril ou au-dessus. Pour certaines runneuses, un short taille haute permet de profiter de plus de confort et de protection lors d'un run. Pour en savoir plus, découvrez les meilleurs shorts de running taille haute Nike.
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Les meilleurs shorts de running taille haute Nike
1.Pour plus de polyvalence : short de training Nike Flex Essential 2-in-1 pour femme
Un short de running moins ajusté offre une meilleure circulation de l'air et plus de liberté, tandis qu'un short de compression ajusté apporte plus de confort et de maintien. Ce short réunit tous ces atouts grâce à sa conception deux-en-un : une couche extérieure tissée ample associée à une première couche intégrée et extensible.
Caractéristiques clés :
- Couche inférieure ajustée et anti-frottement associée à une couche supérieure ample
- Poches intérieures pour ranger les affaires essentielles, y compris un téléphone
- Tissu anti-transpiration
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2.Pour une coupe ample et respirante : short de running Nike Eclipse 8 cm pour femme
Conçu dans un tissu Nike Flex qui accompagne vos mouvements, et avec la technologie anti-transpiration Nike Dri-FIT pour rester au sec, ce short saura se faire oublier pendant vos runs. Bonne nouvelle : il se décline en près d'une douzaine de couleurs, pour rester visible sur la route.
Caractéristiques clés :
- Taille haute large intégrant une matière extensible pour garantir un maintien optimal
- Poche à zip latérale suffisamment grande pour accueillir un téléphone
- Poche intérieure centrée à l'arrière pour ranger de petits objets
3.Pour une tenue de compression : short taille haute Nike Pro 365 18 cm pour femme
Avec sa coupe compressive et près du corps, ce short ne laisse que peu de place à la formation de plis et ne bouge pas, même en mouvement constant. Enfilez-le pour les runs longue distance, les entraînements fractionnés de haute intensité, les sorties à vélo, les séances de renforcement musculaire ou toute autre activité riche en mouvements. Une solide taille élastique empêche ce short de glisser.
Caractéristiques clés :
- Tissu extensible avec technologie anti-transpiration Nike Dri-FIT
- Modèle taille ultra-haute
- Coupe ajustée, près du corps
Rédaction : Julia Sullivan