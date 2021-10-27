Le yoga prénatal : les choses à faire et à ne pas faire

Votre corps subit de nombreux changements pendant la grossesse qui impactent votre posture et provoquent des douleurs inhabituelles.



Les douleurs dans le bas du dos par exemple sont très fréquentes chez les personnes enceintes, surtout à mesure que leur ventre s'arrondit et que le poids se déplace vers l'avant. Cela peut solliciter beaucoup plus les muscles du bas du dos et provoquer des douleurs à cause de la cambrure, explique Jennie Love. Mais le yoga peut aider à prévenir ce déséquilibre musculaire en renforçant la ceinture abdominale. En plus, certaines postures massent le bas du dos et réduisent l'inconfort.



Le yoga peut également aider à réduire les gonflements pendant la grossesse en améliorant la circulation, ajoute Heidi Kristoffer. Certaines postures améliorent la circulation sanguine dans les bras, les mains, les jambes et les pieds, les zones qui sont sujettes aux gonflements.



« Le stress est également mauvais pour le bébé et la maman. Le yoga permet de vous ancrer dans le présent en connectant l'esprit avec la respiration et la respiration avec les mouvements », explique Heidi Kristoffer. « Cela vous permet de prendre le temps dans votre planning chargé pour vous connecter avec le bébé en train de grandir. »



Il existe différents types de yoga pendant la grossesse, le yoga prénatal n'est pas la seule option. Et pendant que vous cherchez le type de yoga qui vous convient, vous aurez peut-être besoin de vêtements de yoga de maternité qui offrent un bon maintien tout en étant confortables afin que vous ne vous sentiez pas gênée lorsque vous changez de posture. Voici quelques considérations à garder à l'esprit avant de vous lancer dans le yoga pendant une grossesse, même si vous le pratiquez régulièrement.