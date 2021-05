Les adolescents qui changent le monde de la musique et du mannequinat

Deba, peux-tu nous raconter ton expérience de militante pour la représentation des femmes du Moyen-Orient dans le secteur de la création ?



Deba : l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé à entreprendre tout ça, c'est que, pendant mon enfance, je ne voyais en ligne aucune femme kurde ou originaire du Moyen-Orient exercer mon métier. Au-delà de ma propre expérience, beaucoup de mes amies ne s'identifiaient pas non plus dans les personnes représentées. C'était démoralisant, pour nous qui n'étions que des jeunes filles, de voir que les femmes auxquelles la société nous demandait de ressembler étaient toutes blondes aux yeux bleus. Ces canons de beauté correspondent à une idéologie ultra-traditionnelle de la beauté occidentale, qui n'existe pas. C'est un concept tellement aberrant, ça n'a aucun sens.



Dans notre secteur, il faut donc accueillir la beauté sous des formes beaucoup plus nombreuses. Et j'ai l'impression qu'actuellement, la diversité gagne du terrain, mais uniquement dans mon métier, c'est-à-dire le mannequinat et le casting. La prochaine étape, désormais, consiste à déterminer ce qu'on peut faire du côté de la production : dans les coulisses, il y a encore une grande majorité de personnes blanches. Sans ça, on n'y arrivera pas. C'est bien gentil de présenter un casting de 12 mannequins noires, mais quel est l'intérêt si toute l'équipe de production derrière est intégralement blanche ? Cette représentation authentique ne peut pas avoir lieu uniquement sur le devant de la scène. Il faut que l'équité fonctionne pour tout le monde, sans exception.



Quelles ont été les réactions face à ce travail que vous menez pour faire changer les mentalités au sein de vos domaines respectifs, à savoir la musique et le mannequinat ?



Tom : de ce que je vois, c'est un peu tout ou rien, j'ai envie de dire. Dans le sens où soit les gens saisissent l'idée, soit ils passent complètement à côté. Certains lanceront : « C'est de la musique, ça ? De mon temps, c'était différent. C'est ça, la musique d'aujourd'hui ? » Tandis que d'autres vont me dire : « Oh, c'est vraiment génial. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. » Effectivement, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît déjà. Certaines personnes voient ça comme une chose positive, d'autres comme une chose négative. Tout dépend de la manière dont nos cerveaux fonctionnent. Ma musique est un bon sujet de débat. J'aime écouter les gens s'exprimer à ce sujet. Parce que je les laisse toujours décider ce que ma musique représente pour eux.



Deba : les réactions sont très mitigées. Énormément de jeunes filles viennent me remercier. Je trouve ça merveilleux. Et, pour moi, c'est bien la seule et unique raison pour laquelle j'essaie de faire bouger les choses.



Tom : oui, Deba est géniale pour ça. Elle avait pour habitude de me raconter que, quand elle était plus jeune, elle aurait rêvé voir plus de représentations d'elle ou de filles avec de vraies crinières, des sourcils épais ou autre. Et parfois elle me montrait le commentaire ou le message d'une fille racontant qu'on se moquait toujours d'elle à cause de ses sourcils fournis et que Deba l'avait conduite à les accepter. C'est franchement incroyable. Deba est comme ça !



Deba : si je parviens à rendre ne serait-ce qu'une seule fille plus à l'aise dans sa peau, c'est mission accomplie. Pour ce qui tient à l'apparence, mais aussi aux origines ethniques. À une époque, on me traitait de terroriste tous les jours. On me comparait à un gorille, on m'appelait Chewbacca. Ça me blessait beaucoup de recevoir des insultes aussi horribles simplement parce que j'ai un peu plus de poils sur les bras ou ce genre de choses. Aujourd'hui, je veux voir des filles passer au-delà et ressortir plus fortes de ce genre d'épreuves.