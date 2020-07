Le pouvoir d'un état d'esprit positif

Une analyse d'études publiée dans la revue Cardiology et réalisée sur un groupe de près de 230 000 personnes a montré que les personnes les plus optimistes avaient un risque plus faible d'être atteintes d'une maladie cardiovasculaire grave. Une récente étude conduite par Harvard sur environ 13 000 personnes a également révélé que celles qui déclaraient avoir de l'espoir étaient en meilleure condition physique, avaient des habitudes de vie plus saines, de meilleures relations sociales et étaient plus épanouies psychologiquement et socialement.



Si vous êtes sur le point de fermer cet article parce que vous pensez que ces résultats s'appliquent uniquement aux personnes plutôt joyeuses, sachez ceci : vous pouvez choisir d'avoir un état d'esprit positif.



« L'optimisme peut être cultivé et nous pouvons apprendre à devenir plus optimistes », explique Elaine Fox, professeure de psychologie et neurosciences affectives à l'Université d'Oxford et auteure de « Rainy Brain, Sunny Brain » (Humeur pluvieuse, humeur radieuse). La première étape pour choisir d'être positif plutôt que négatif consiste à savoir pourquoi votre cerveau tend vers l'un ou l'autre.