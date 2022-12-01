Le look Nike FC : Maria

« Le football inspire mon travail et mon style », déclare Maria Maleh, directrice artistique aux multiples talents et cofondatrice du club de football amateur Hamster FC. « Je suis une grande fan des belles tenues, leurs palettes de couleurs, leurs matériaux, leur composition et leur coupe ».



Nous avons retrouvé Maria à son domicile/studio, et à proximité de Hackney Marshes où ses « Hammies » s'entraînent, pour découvrir une série de looks inspirés du football, mélangeant nos dernières collections des équipes nationales avec des articles de sa propre garde-robe. Fais défiler pour voir.