Le look Nike FC : AntsLive
Culture
Ce musicien, mannequin et ancien coach de jeunes est né et a grandi à Londres, mais son goût pour les tenues inspirées du football est plus global.
« Au-delà de la coupe » est une série explorant la fusion du style personnel et de l'identité de créatifs en pleine ascension.
« Pour moi, la mode et le football vont de pair », déclare AntsLive, musicien, mannequin et footballeur de longue date, qui nous appelle depuis Hackney, à Londres, dans le studio où il enregistre ses morceaux.
Après avoir joué au foot pendant 10 ans et avoir entraîné des équipes de jeunes pendant 8 autres années, Ants a toujours eu pour habitude de porter en permanence des maillots et des tenues inspirées du sport en dehors du terrain.
« Mon manager essaie parfois de me faire porter des tenues décontractées et élégantes », dit-il en riant, « mais la plupart du temps, j'opte pour un survêtement. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est ce que je suis ».
Nous avons rencontré Ants dans son studio pour lui faire essayer des articles de nos dernières collections des équipes nationales. Fais défiler la page vers le bas pour voir les looks de trois de ses équipes préférées.
Le beau jeu
« Je pourrais porter n'importe quel haut du Brésil. J'adore les couleurs. Certains de mes joueurs préférés sont brésiliens. Je possède notamment un maillot signé par Ronaldinho, c'est mon joueur préféré depuis toujours ».
« Si je rencontre quelqu'un qui aime le foot, la musique, ou qui aime la même équipe, on s'entend bien. La question ne se pose même pas ».
AntsLive
Musicien, mannequin, footballeur, ancien coach de jeunes
Allez les bleus
« Je crois que je pourrais emporter le maillot d'entraînement de l'équipe de France jusque dans la tombe. La France représente la mode, à mes yeux. J'adore le style parisien. J'ai complètement craqué quand la collaboration PSG x Jordan est sortie. »
« Bring it home »
« Avec l'Angleterre, pas d'autre choix que de soutenir l'équipe ! Au fond, je suis né et j'ai grandi à Londres. Dès que [le tournoi] commence, ça y est. Je suis complètement immergé dans la culture britannique : je vais au pub et je regarde le match, j'adore ça ».
Photographie : Elliot James Kennedy
Stylisme : Coco Mell
Entretien : Grace Gordon