Le jeu impose le respect : Zenat Begum de Playground Coffee avec la productrice Elle Clay

Alors, Elle, quand tu travailles avec des collaborateurs, comment est-ce que tu crées un esprit d'équipe ?



Elle : Je crois que j'apprends avec chaque projet. C'est ça, le secret. La vie, c'est comme sur un terrain de basket. Comme j'ai été une joueuse et une entraîneuse de basket, une [productrice] et une assistante de production, je sais qu'il faut être capable de communiquer clairement avec les gens et de toujours s'assurer qu'on reste sur la même longueur d'onde. C'est un travail d'équipe. Si mon objectif est de gagner et que je vois que ma coéquipière ne se donne pas forcément à fond, alors une mise au point s'impose. Il faut déterminer comment repartir du bon pied et réattribuer les responsabilités.



Zenat : Dis-moi, quels sont tes points forts et tes points faibles lorsque tu gères une équipe ? Comment est-ce que tu as appris à passer outre ces faiblesses ?



Elle : Je crois qu'une de mes forces en tant que productrice, c'est d'avoir confiance en mes idées. Je ne peux pas demander à mon équipe d'appliquer mes idées si je n'y crois pas moi-même. Mon point faible, c'est que je n'arrive pas à faire la distinction entre amitié et travail… et que je ne peux pas m'empêcher de prendre les choses personnellement. Je suis sensible et je peux prendre les critiques comme un rejet, ou comme quelque chose de mal intentionné. Être capable de faire confiance à la relation qui nous lie et de comprendre que cette personne me fait cette remarque pour que je puisse m'améliorer, c'est une chose sur laquelle j'ai vraiment dû travailler.



Zenat : Je crois que ça en dit long sur ton caractère, lorsque tu es capable de travailler avec des personnes très différentes de toi et de produire néanmoins quelque chose d'incroyable et de révolutionnaire. Tout dépend des narrateurs que tu vas rencontrer en cours de route et de ta capacité à utiliser parfaitement ton point de vue pour capturer leur récit.



Elle : Il y a une alchimie incomparable entre les membres de ton équipe. Chacun a son rôle à jouer, mais personne n'hésite lorsqu'il s'agit de monter au créneau et d'y aller. Et c'est comme ça qu'on gagne des championnats !



Zenat : C'est totalement ça. Je crois que c'est important parce qu'il faut comprendre que [les victoires] peuvent prendre différentes formes. [Une victoire], ça n'arrive pas forcément lors d'un événement où tout est parfait, mais peut-être un jour où un client nous a laissé un commentaire disant : « Playground fait le meilleur café ». C'est quelque chose qui paraît naturel, tu vois ?



Elle : C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est s'engager, comprendre en quoi consiste la vision et enfin se mettre d'accord pour dire que vous allez tous exécuter cette vision correctement.