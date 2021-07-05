Le jeu impose le respect : la coach de fitness Shev Robinson et la chorégraphe Tanisha Scott

Grâce à leur confiance en elles, ce duo s'impose en tant que cheffes de file dans la danse et le fitness
Culture
La chorégraphe Tanisha Scott et la coach de fitness Shev Robinson expliquent comment avoir confiance en elles leur permet d'aider les autres à faire de même.
« Le jeu impose le respect » est une série d'entretiens en tête-à-tête entre athlètes et créatifs, pour dévoiler leurs recettes du succès sur le terrain comme au quotidien.
Tanisha Scott et Shev Robinson œuvrent toutes deux à aider les gens. Tanisha est une chorégraphe de légende, et Shev est une célèbre coach de fitness dont le nombre de followers explose. Pour ces deux femmes, leur travail consiste avant tout à donner aux gens la possibilité d'être au meilleur d'eux-mêmes, tant sur les plans physique et mental que sur celui de la créativité. Shev estime qu'elle œuvre à « créer une communauté de confiance ». En même temps qu'elles aident des athlètes du quotidien, ces deux jeunes femmes ont coaché quelques-uns des plus grands artistes contemporains, pour les aider à réaliser des performances exceptionnelles en live, des clips musicaux ou des couvertures de magazines. Nées à Toronto au sein de familles d'origine jamaïcaine, elles partagent également le fait d'être deux femmes qui évoluent dans l'industrie du spectacle, et il arrive parfois que les deux travaillent en tandem à la préparation de leurs clients les plus célèbres.
Dans cette interview « Le jeu impose le respect », Tanisha et Shev échangent leurs points de vue sur l'exécution, un principe transdisciplinaire qui s'applique peu importe l'activité pratiquée. Elles abordent également la préparation de leurs clients les plus célèbres, qui commence au plus profond de soi.
Shev : Allons-y. Tanisha, comment décrirais-tu ce que tu fais ?
Tanisha : Alors, je suis chorégraphe, coach du mouvement (ce qui est très différent de la chorégraphie) et directrice artistique.
Shev : Tu aides les gens à avoir confiance en eux sur scène.
Tanisha : Oui, c'est probablement l'une des choses les plus valorisantes que j'arrive à faire… Et toi, parle-moi de ton travail.
Shev : En tant que pure Caribéenne, j'ai trois jobs : fan de fitness, entrepreneuse et coach. J'entraîne des artistes dans leur préparation à des tournées, des concerts, des spectacles itinérants et des couvertures de magazines. Je dirige une société appelée Body by Shev, au sein de laquelle j'entraîne des gens du monde entier. Ce qui est incroyable, c'est que j'arrive à toucher des gens que je n'ai jamais rencontrés, et à les aider à atteindre leurs objectifs.
Tanisha : Et tu sais quoi ? J'ai toujours trouvé que tu étais une personne complètement altruiste. Nous avons déjà travaillé ensemble, c'est un trait de ta personnalité que j'ai découvert de mes propres yeux. Est-ce une raison qui explique pourquoi tu fais ce que tu fais ?
Shev : je savais que je voulais aider les gens. Je voulais que les gens prennent confiance en eux grâce à moi. Je ne savais juste pas comment faire. J'ai toujours été dans le fitness. J'ai toujours adoré ça. J'étais une star de la piste. Ça faisait partie de moi. Je suis née pour devenir celle que je suis… Et toi, dis-moi, as-tu déjà rencontré des obstacles à ta créativité ? Si oui, comment les as-tu contournés ?
« Tout le monde devrait être fier du travail qu'il a accompli, et de savoir qu'il a participé à un projet de plus grande envergure. »
Tanisha
Tanisha : Je ne suis encore jamais tombée dans ce que certains appelleraient une impasse. Je dis cela parce que, pour moi, la chorégraphie, le mouvement, la direction créative ne sont pas des disciplines mécaniques. Ce n'est pas quelque chose qu'on couche sur le papier. Tout a une histoire. Donc, la première chose que j'attends toujours avec impatience, c'est de découvrir cette histoire. Quel est le message de la chanson ? Qui est la personne qui la délivre ? J'assemble toutes ces petites pièces de puzzle. Si je trouve que ça cloche quelque part, cela veut simplement dire que quelque chose dans cette histoire n'est pas authentique. Et je ne fais rien qui ne soit pas authentique.
Shev : Comment entretiens-tu la motivation des artistes et danseurs que tu suis ?
Tanisha : Tout le monde devrait être fier du travail qu'il a accompli, et de savoir qu'il a participé à un projet de plus grande envergure. En tant que cheffe de file, je dois déléguer, je dois m'assurer que ce que j'imagine a du sens, et que mon équipe se compose des bons joueurs : le bon styliste, les bons danseurs et le bon assistant. C'est un écosystème de travail, tout est une question de travail d'équipe. J'ai le sentiment que quand tu valorises les gens, que tu leur donnes des responsabilités, ils veulent faire de leur mieux, et ils font de leur mieux. C'est comme ça que je fonctionne.
Shev : Comment fais-tu pour créer ce lien avec tes élèves, les autres danseurs ou même tes clients ?
Tanisha : Je ne me repose jamais sur mes lauriers, car j'ai toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors j'écoute. Je parle beaucoup. Je pose énormément de questions sur scène, je traîne toujours dehors, à danser avec les jeunes et tout le reste. J'ai besoin d'être présente dans le monde, c'est de là que vient l'authenticité. Je respecte cette discipline. Je respecte l'art sous toutes ses formes et de toutes les manières. Et je n'arrête pas d'imaginer, de rêver.
Shev : Tu ne peux pas le voir, mais tu me donnes la chair de poule.
« Ce qui me motive, c'est d'aider les gens à retrouver la confiance en eux qu'ils ont perdue. »
Shev
Tanisha : Comment le fitness et le bien-être se manifestent-ils dans ton quotidien ?
Shev : Je prends très au sérieux l'idée d'aider les autres à comprendre l'importance de la santé et du bien-être. Que ce soit de la manière dont je commence la journée aux aliments avec lesquels je me nourris, ou à l'énergie que j'envoie aux gens. Je ne saurais pas vivre autrement. Si je ne suis pas en pleine santé, je ne peux pas aider les autres. J'ai le sentiment que les gens peuvent sentir mon énergie.
Tanisha : Comment fais-tu pour rester toi-même motivée, afin que les autres restent motivés ?
Shev : Ce qui me motive, c'est d'aider les gens à retrouver la confiance en eux qu'ils ont perdue. Peu importe la forme que cela prend, une prise de poids, la naissance d'un bébé ou l'impression de ne pas se sentir bien dans ses baskets… J'appelle mes clients ma deuxième famille. Je n'ai jamais été aussi dynamisée par l'énergie des autres. C'est pourquoi je dois créer cet espace de calme et de concentration en moi, afin de pouvoir [l'apporter] aux autres.
Tanisha : Et voilà le retour de ton altruisme. Quel est ton rituel pour te recentrer avant de commencer à travailler avec un client ?
Shev : Avant de commencer la journée avec un client, j'essaye de me souvenir pourquoi il vient me voir. Quelle est son histoire, et quelle aide je pourrais lui apporter. Je propose un service, et c'est impossible pour moi de le faire correctement si je ne comprends pas la motivation de mon client à solliciter ce service.
« Avant de commencer la journée avec un client, j'essaye de me souvenir pourquoi il vient me voir. Quelle est son histoire, et quelle aide je pourrais lui apporter. »
Shev
Tanisha : Comment concilies-tu les attentes de tes clients avec la réalité d'un corps sain dans leur situation ?
Shev : Je pense qu'il est important de faire preuve d'honnêteté avec mes clients et de ne pas les laisser me placer sur un piédestal. Je suis un être humain. Je m'entraîne tous les jours parce que j'ai moi aussi des objectifs. Je ne suis pas juste une coach qui a tout le temps l'air parfaite. Nous avons un défi de 30 jours en ce moment, et j'y participe aussi. Je mange ce qu'ils mangent. Je m'entraîne et je fais le même programme qu'eux.
Tanisha : Tout à fait d'accord avec toi. Et c'est très proche de ce que je fais, j'aide simplement les gens à révéler la meilleure version d'eux-mêmes. Tu as commencé un défi de 30 jours… Attends, je dois présenter ça correctement. Toi, Shev, tu as commencé un défi de 30 jours avec 500 autres personnes.
Shev : 585 personnes.
Tanisha : Je te tire mon chapeau. 585 personnes ! Qu'as-tu appris avec le temps sur tes propres limites lorsque tu aides les gens à atteindre leurs objectifs ?
Shev : J'ai toujours dit que je souhaitais pouvoir coacher un grand nombre de femmes en même temps, avec des objectifs de prise de masse saine, de perte de poids, de tonification et d'entretien, pour tous les âges et tous les niveaux. J'y suis parvenue, et ça a changé la vision que j'avais de mes aptitudes en tant que coach et de ce j'étais capable de réaliser.
Tanisha : Toutes en même temps… C'est incroyable.
Texte : Darian Harvin
Vidéo : Travis Wood
Reportage : novembre 2020