Le jeu impose le respect : la coach de fitness Shev Robinson et la chorégraphe Tanisha Scott

Tanisha : Je ne suis encore jamais tombée dans ce que certains appelleraient une impasse. Je dis cela parce que, pour moi, la chorégraphie, le mouvement, la direction créative ne sont pas des disciplines mécaniques. Ce n'est pas quelque chose qu'on couche sur le papier. Tout a une histoire. Donc, la première chose que j'attends toujours avec impatience, c'est de découvrir cette histoire. Quel est le message de la chanson ? Qui est la personne qui la délivre ? J'assemble toutes ces petites pièces de puzzle. Si je trouve que ça cloche quelque part, cela veut simplement dire que quelque chose dans cette histoire n'est pas authentique. Et je ne fais rien qui ne soit pas authentique.



Shev : Comment entretiens-tu la motivation des artistes et danseurs que tu suis ?



Tanisha : Tout le monde devrait être fier du travail qu'il a accompli, et de savoir qu'il a participé à un projet de plus grande envergure. En tant que cheffe de file, je dois déléguer, je dois m'assurer que ce que j'imagine a du sens, et que mon équipe se compose des bons joueurs : le bon styliste, les bons danseurs et le bon assistant. C'est un écosystème de travail, tout est une question de travail d'équipe. J'ai le sentiment que quand tu valorises les gens, que tu leur donnes des responsabilités, ils veulent faire de leur mieux, et ils font de leur mieux. C'est comme ça que je fonctionne.



Shev : Comment fais-tu pour créer ce lien avec tes élèves, les autres danseurs ou même tes clients ?



Tanisha : Je ne me repose jamais sur mes lauriers, car j'ai toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors j'écoute. Je parle beaucoup. Je pose énormément de questions sur scène, je traîne toujours dehors, à danser avec les jeunes et tout le reste. J'ai besoin d'être présente dans le monde, c'est de là que vient l'authenticité. Je respecte cette discipline. Je respecte l'art sous toutes ses formes et de toutes les manières. Et je n'arrête pas d'imaginer, de rêver.



Shev : Tu ne peux pas le voir, mais tu me donnes la chair de poule.