Le footballeur de rue mexicain Alan Landeros se perfectionne

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se découvrir une passion pour un sport. Alan Landeros, un étudiant de 20 ans vivant à Mexico, a découvert le foot de rue en surfant sur Internet et il a été émerveillé par la créativité des joueurs. Comparé au football classique, le foot de rue compte généralement moins de joueurs sur le terrain et plus de buts marqués, et il se pratique dans des espaces plus restreints. Tout est dans le contrôle rapproché, les compétences individuelles et la vitesse de réflexion. Les joueurs comme Alan passent des heures à développer toute une panoplie de figures qui, bien enchaînées, deviennent une performance qu'ils réalisent dans des affrontements locaux contre d'autres joueurs. Pour Alan, ce n'est pas vraiment un jeu, mais une forme d'expression personnelle.



Nous l'avons rencontré chez lui, sur son terrain d'Axomiatla Park, où il s'entraîne pour parfaire son impressionnant répertoire. Profitant d'une courte pause, Alan nous parle de sa communauté locale de footballeurs de rue et de la manière dont ce sport l'aide à exprimer sa créativité.