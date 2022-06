Les bienfaits du stress et de l'anxiété, et comment les débloquer, d'après le Dr Chloe Carmichael

La plupart d'entre nous voient le stress et l'anxiété comme des problèmes à résoudre. Mais selon Chloe Carmichael, psychologue clinicienne, ces réactions physiques et psychologiques sont en réalité un moteur naturel nous permettant d'être productifs et de réussir. Dans cet épisode, Dr Chloe (comme l'appellent ses clients) raconte à Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike et animateur de Trained, comment son activité de professeure de yoga à New York a inspiré sa carrière de psychologue. Elle explique aussi les différences entre stress et anxiété, ainsi que la raison pour laquelle les personnes qui réussissent ressentent toujours les deux. Le meilleur dans tout ça ? Vous bénéficierez d'une mini-séance de thérapie composée de techniques spécifiques et faciles à suivre afin de transformer l'énergie nerveuse et paralysante en une source de motivation inépuisable.