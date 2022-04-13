La One Box de Nike réduit le conditionnement de moitié

Livraison spéciale : comment réduire de moitié le conditionnement avec la One Box
Innovation
Découvrez comment l'équipe responsable du conditionnement de Nike abandonne la double boîte pour réduire les déchets et redéfinir le concept de la boîte à chaussures.
Move to Zero présente : la démarche zéro déchet et empreinte carbone nulle de Nike pour protéger le futur du sport.
« Parfois, le conditionnement passe au second plan, explique Rich Hastings, le cerveau qui se cache derrière le design personnalisé des boîtes à chaussures depuis plus de 20 ans. Mais les gens n'imaginent peut-être pas l'immense impact que cela peut avoir sur l'environnement. »
Vous avez peut-être remarqué cet impact lorsque les chaussures que vous aviez achetées en ligne vous sont livrées dans leur boîte, elle-même emballée dans une autre boîte. « Nous savions que nous avions l'opportunité d'améliorer le concept existant », explique-t-il.
Rich et son équipe ont eu cette opportunité lorsqu'ils ont travaillé au lancement de la Space Hippie en 2020, des chaussures fabriquées avec au minimum 25 à 50 % de leur poids en matières recyclées, qui nécessitaient un contenant audacieux à faible impact, à la hauteur de leur design futuriste.
Rich Hastings a contribué à créer la One Box (une boîte unique), après avoir travaillé sur la boîte de la Space Hippie (au centre) qui supprimait le concept de boîte dans une
boîte que nous connaissons tous.
« La Space Hippie a été le point de départ, explique Erica Swanson, du service Sustainable Product Operations. Nous souhaitions développer un système innovant permettant de livrer les chaussures dans leur propre contenant, plutôt que d'expédier une boîte dans une autre boîte. »
Ainsi, lorsque vous achetez des chaussures en ligne, ce principe supprime une boîte pour la commande, et donc réduit les déchets dans votre poubelle de recyclage. Simple au demeurant, mais comme tout concept innovant, cela nécessite beaucoup de travail pour le concrétiser.
Tirer les leçons des tests
« C'était censé être une édition limitée, et nous nous sommes dit qu'il fallait tenter l'expérience pour voir si cela fonctionnerait », explique Rich au sujet de ces sneakers expédiées dans leur propre boîte à chaussures oblongue.
« Mais cette collection a connu un franc succès, et nous avons dû rapidement augmenter la cadence. Nous avons reçu de nombreux retours disant que la boîte n'était pas suffisamment résistante pour affronter l'expédition, et nous avons dû la retravailler. »
Erica Swanson aide Nike à atteindre de nouveaux sommets avec la One Box. « Nous avons appris que 86 % des clients disaient
vouloir collaborer avec les marques pour les rendre plus durables, explique Erica. Avec One Box, nous répondons à ce besoin. »
Rich et son équipe ont mis à l'épreuve la boîte, avec des tests d'écrasement qui l'ont maltraitée, pour s'assurer qu'elle survivrait au trajet jusqu'à votre porte. Ces tests ont aidé l'équipe à concevoir un contenant encore plus solide, et ont démontré que ce design pouvait fonctionner à beaucoup plus grande échelle.
La Nike One Box est le résultat de cette réflexion et de ces tests à grande échelle. Le modèle actuel peut contenir quasiment toutes les chaussures que Nike fabrique. Et même si son aspect est différent de celui des débuts, l'objectif reste identique : réduire les déchets.
La livraison des chaussures dans leur boîte et la fin de la boîte extérieure (ainsi que de tout autre conditionnement) représentent de grandes victoires.
Par rapport au conditionnement traditionnel, la One Box permet une réduction de 51 % des déchets pour les commandes individuelles en ligne, quelle que soit la paire de chaussures qu'elle contient.
Par rapport au conditionnement traditionnel, la One
Box permet une réduction de 51 % des déchets
pour les commandes individuelles en ligne, quelle que soit la paire de chaussures qu'elle contient.
Comment faire la révolution avec une boîte ? Selon Chris Conklin, il faut se concentrer sur les détails.
Rien que l'essentiel
« Notre équipe s'est vraiment concentrée sur la façon dont le client interagirait avec la boîte », explique Chris Conklin, du service Packaging Design.
Découvrez le résultat dans les moindres détails :
- Aspect extérieur discret
De loin, la One Box peut sembler décevante, mais c'est tout l'intérêt. « C'était un choix stratégique de sécurité, explique Chris au sujet du design dénué de logo. Nous ne souhaitions pas que la boîte indique que de nouvelles chaussures vous attendaient sur votre perron. »
- Retours sans ruban adhésif
Le couvercle de la boîte est fixé à l'aide d'une bande adhésive afin de réduire les déchets liés au ruban adhésif. Mais parfois, les articles ne conviennent pas, alors l'équipe a dû également penser à la manière dont les acheteurs géreraient les retours. D'où l'ajout d'une deuxième bande adhésive qui vous permet de refermer la boîte et de retourner les chaussures.
- Motifs sans bavures
« Nous avons testé plusieurs couleurs pour les motifs à l'intérieur de la boîte, explique Chris. Mais lorsque nous avons remarqué que l'encre avait déteint sur les semelles intermédiaires blanches, nous sommes passés au blanc afin que le produit reste impeccable. »
Et notre façon d'appliquer cette encre blanche est restée fidèle à notre mission globale de réduction des déchets. « Nous avons pensé à la consommation d'eau requise pour l'impression, explique Chris. Nous voulions que le design soit suffisamment épuré pour maintenir une empreinte globale réduite. »
Lorsque vous recevrez une One Box, vous verrez toutes les caractéristiques de ce produit qui combine boîte à chaussures et contenant de livraison. Il se peut que vous constatiez également une ou deux éraflures. « Considérez qu'en contrepartie, vous avez contribué à éliminer une boîte de la poubelle de recyclage », indique Erica.
Le futur des boîtes à chaussures
Est-ce que cela signifie que la One Box remplacera toutes les boîtes à chaussures existantes ? Non, pas tout de suite. On en a expédié des millions cette année, et ce nombre augmentera uniquement après une série de tests et d'améliorations en profondeur. « Même si cela a pris de l'ampleur, nous sommes encore en phase d'essai, explique Erica. La One Box peut encore évoluer au fil du temps au niveau de son aspect, de son usage, et concernant le nombre de boîtes que nous pouvons économiser. »
Tout comme la Space Hippie a inspiré ce contenant innovant, la One Box donne naissance à de nouvelles idées pour changer les habitudes de conditionnement. On pourrait par exemple réduire la quantité de papier utilisée pour remplir les pointes des chaussures ou supprimer les sacs en plastique qui servent d'emballage pour les vêtements individuels.
Rich remarque que cela s'intègre dans un projet plus ambitieux : la volonté de Nike de réduire le conditionnement des produits, qui est en constante progression.
« Nous sommes des leaders dans ce domaine, et ce n'est qu'un début. »
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
« Nous sommes des leaders dans ce domaine,
et ce n'est qu'un début. »
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
Pour plus d'informations : rendez-vous sur la page nike.com/fr/developpement-durable pour suivre chaque étape de notre parcours et découvrir comment nous pouvons avancer ensemble dans la démarche Move to Zero visant le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Photographie : Ariel Fisher
Texte : Rebecca Coolidge