Comment atteindre ses objectifs et inspirer les autres d'après Shalane Flanagan

Lorsque Shalane Flanagan a appris que les six World Marathon Majors auraient lieu en moins de sept semaines, elle n'a pas pu laisser passer l'occasion d'entrer dans l'histoire. Après deux opérations de chirurgie réparatrice du genou et une année de repos sans running, la légende de la course de fond est revenue pour se prouver à elle-même et à la prochaine génération d'athlètes féminines, que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Dans cet épisode de Trained, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour évoquer tout ce qui l'a poussée à se lancer dans le marathon des marathons, et pour nous faire part du programme d'entraînement et de récupération qui lui a permis de relever le défi (tout en y prenant du plaisir). Elle se confie également sur son parcours d'athlète et de jeune maman, sur ce que cela représente d'être l'une des seules femmes dans le monde du coaching de haut niveau, et sur la manière dont chacun peut atteindre son meilleur niveau personnel.