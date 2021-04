Pourquoi la diversification des compétences est importante selon l'auteur David Epstein

Si vous demandez à David Epstein, reporter en sciences du sport et auteur de livres best-sellers au classement du New York Times, son ressenti sur l'année 2020, il vous répondra quelque chose du genre : c'est le type de contexte imprévisible, ou « impitoyable », qui permet de grandir, si vous avez la force de renverser la donne. Développez ces atouts grâce à cet épisode du podcast « Trained ». David Epstein y fait un chat vidéo avec Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike et Membre du Nike Performance Council qui entraîne des athlètes de haut niveau. David Epstein explique pourquoi une expérience aussi minime soit-elle dans de nombreux domaines (sports, sujets, compétences) est plus avantageux que se focaliser sur une seule discipline. Vous apprendrez en quoi la réussite n'est ni linéaire ni dépendante de l'âge, et vous découvrirez ce qu'on peut tous exiger de nous-mêmes pour vivre une vie plus épanouie, à la salle de sport comme au quotidien.