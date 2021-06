Comment Jordin Canada et Jrue Holiday se sont battus pour la justice tout en vivant dans une bulle

Comment avez-vous géré le fait de vous retrouver totalement coupés du monde extérieur ?

Jrue : Une fois qu'on est entrés dedans, et moi, ça fait 11 ans que je suis dans la league, donc j'ai été libre de mes mouvements pendant 11 ans, alors rentrer dans cette bulle pendant deux mois, ça me faisait bizarre de me sentir restreint. Mais il y avait un objectif à atteindre pour tout le monde. On n'allait pas gâcher ça, donc on s'est habitués à ce régime et cette discipline. Au départ, j'ai cru que ça allait être horrible, mais ça n'a pas été si terrible que ça.



Jordin : C'est une chose à laquelle il a fallu s'habituer, comme le fait d'aller à l'étranger et d'être isolé pendant les deux premières semaines. Nous devions juste rester dans nos chambres, nous ne pouvions pas nous approcher de nos propres coéquipières, sauf pour l'entraînement ou les réunions d'équipe. Nous ne pouvions pas fréquenter d'autres équipes. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, les conditions se sont améliorées. Finalement, ils ont lâché un peu la bride, et nous avons pu passer du temps avec d'autres coéquipières et d'autres équipes également.



La plupart du temps, on restait dans nos chambres à s'occuper comme on pouvait. Comme tu l'as dit, nous avions été préparés à nous retrouver dans ce genre de situations. Mais c'était vraiment difficile, il y a eu beaucoup de fatigue mentale à certains moments, parce que tu es dans une bulle, seule, sans personne pour te rendre visite ou avec qui passer du temps. Cela m'a préparée mentalement à être plus forte, à garder cette concentration et cette mentalité, à me souvenir que j'étais là pour jouer au basketball. Donc, c'était basketball et rien d'autre. À part regarder des films sur Netflix la plupart du temps, c'est à peu près tout ce que je pouvais faire.