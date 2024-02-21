L'histoire de la Air Max 1

Ce coussin d'air (photo ci-dessus) agit un peu comme trampoline. Il rebondit quand on marche dessus avec le talon. Il est plus confortable pour marcher et courir : les chocs sont absorbés chaque fois que le talon touche le sol. Sans amorti Air visible, « il aurait été difficile pour les gens de comprendre cette technologie », expliquait Tinker Hatfield. Dès le début des années 1980, l'équipe d'ingénierie Nike a essayé de résoudre ce problème avec divers prototypes intégrant une unité Air visible. Mais finalement, cette technologie et ces concepts n'étaient pas prêts pour le grand public.

Nike a envoyé Tinker Hatfield à Paris, pour trouver l’inspiration. Paris… Ville bien connue pour ses luxueux bâtiments aux jolies dorures. Pourtant, c'est un autre type de bâtiment qui a retenu l’attention de l'architecte : le Centre Pompidou. Ce qui rend le Centre Pompidou unique, c'est qu'il semble avoir été conçu à l’envers. On voit tout de l’extérieur : le chauffage, la ventilation, les escaliers mécaniques, et même les tuyaux peints dans des couleurs vives.

Le bâtiment a inspiré Tinker Hatfield, qui a commencé à réfléchir à la façon de rendre l'unité Nike Air visible, pour une chaussure qui deviendrait la Air Max 1. De retour au siège de Nike, le designer a commencé à visualiser et à esquisser différentes idées, avant de finalement découper une partie de la semelle intermédiaire pour exposer le coussin d’air. Au même moment, le laboratoire Air de Nike faisait de belles avancées technologiques. C'est ce qui a permis de donner vie aux idées de Tinker Hatfield.