L'histoire de la Air Max 1
Service des archives de Nike.
Découvre les détails qui se cachent derrière l'un des modèles les plus cultes de l'histoire de Nike.
Son diplôme d'architecte en poche, et après plusieurs années de formation à l’université de l’Oregon aux côtés de Bill Bowerman, cofondateur de Nike, Tinker Hatfield a rejoint l'entreprise en 1981. Au début, son travail était simple : concevoir des espaces de travail, des showrooms et des magasins. Et ça lui plaisait vraiment. Pour lui, l’architecture était un mélange parfait d'art et de sciences.
Quelques années plus tard, Tinker Hatfield a été sollicité pour concevoir des chaussures. Intrigué, il s'est dit : « c’est là que tout se passe », et a décidé de se lancer.
À l'époque, Nike a dû relever un défi de conception unique en son genre. La marque avait développé une technologie Air révolutionnaire, mais ne savait pas comment rendre le coussin d'air visible depuis l'extérieur de la chaussure.
Ce coussin d'air (photo ci-dessus) agit un peu comme trampoline. Il rebondit quand on marche dessus avec le talon. Il est plus confortable pour marcher et courir : les chocs sont absorbés chaque fois que le talon touche le sol. Sans amorti Air visible, « il aurait été difficile pour les gens de comprendre cette technologie », expliquait Tinker Hatfield. Dès le début des années 1980, l'équipe d'ingénierie Nike a essayé de résoudre ce problème avec divers prototypes intégrant une unité Air visible. Mais finalement, cette technologie et ces concepts n'étaient pas prêts pour le grand public.
Nike a envoyé Tinker Hatfield à Paris, pour trouver l’inspiration. Paris… Ville bien connue pour ses luxueux bâtiments aux jolies dorures. Pourtant, c'est un autre type de bâtiment qui a retenu l’attention de l'architecte : le Centre Pompidou. Ce qui rend le Centre Pompidou unique, c'est qu'il semble avoir été conçu à l’envers. On voit tout de l’extérieur : le chauffage, la ventilation, les escaliers mécaniques, et même les tuyaux peints dans des couleurs vives.
Le bâtiment a inspiré Tinker Hatfield, qui a commencé à réfléchir à la façon de rendre l'unité Nike Air visible, pour une chaussure qui deviendrait la Air Max 1. De retour au siège de Nike, le designer a commencé à visualiser et à esquisser différentes idées, avant de finalement découper une partie de la semelle intermédiaire pour exposer le coussin d’air. Au même moment, le laboratoire Air de Nike faisait de belles avancées technologiques. C'est ce qui a permis de donner vie aux idées de Tinker Hatfield.
En 1987, la Air Max 1 est née. Et l’amorti Nike est devenu culte.
Cette paire est aujourd'hui l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire de Nike. Quant à Tinker Hatfield, il est désormais l’un des plus grands designers de chaussures au monde.