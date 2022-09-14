Nike lance sa toute nouvelle silhouette Air Max : la Air Max Scorpion

Les équipes ont réussi à développer cette chaussure en un temps réduit grâce au nouveau logiciel de design de réalité virtuelle et aux outils de simulation. Ces technologies ont permis aux designers, ingénieurs et développeurs de collaborer en temps réel.

Cette méthode a accéléré les tests et la création de prototypes, y compris le test rapide en interne des prototypes virtuels, ou jumeaux numériques. En utilisant ces prototypes virtuels, l'équipe a pu réduire le recours à des échantillons de produit physiques et donc son impact sur l'environnement.

Là où avant, il fallait huit semaines de protocoles pour tester une seule idée, des dizaines de concepts de design ont été testés en seulement cinq semaines. Nancy Eisenmenger, experte en recherche au niveau des matières chez Nike, a expliqué que ces nouvelles méthodes ont permis à l'équipe de trouver les limites de la matière et ensuite de l'« optimiser pour garantir des performances et une faisabilité exceptionnelles sans faire de compromis sur l'esthétique ».

Date de sortie : la Nike Air Max Scorpion sera disponible le 5 octobre 2022.