Nike lance sa toute nouvelle silhouette Air Max : la Air Max Scorpion
Actus des produits
Cette nouvelle chaussure Air Max offre une foulée confortable et un maintien optimal.
Publication du contenu d'origine : 14 septembre 2022
Ce qu'il faut savoir :
- Calculée en grammes de pression d'air par centimètre carré, la nouvelle Nike Air Max Scorpion est le modèle Nike qui offre le plus d'Air. Résultat : une foulée réactive et un confort qui dure toute la journée.
- La Nike Air Max Scorpion a été développée à l'aide d'un logiciel de design 3D de réalité virtuelle, d'un système de création par ordinateur et d'outils techniques. On a aussi utilisé les technologies d'apprentissage automatique et de jumeau numérique.
La toute dernière Air Max est une vraie révolution dans la conception de produits Nike. Avec un délai de développement serré de 18 mois, les équipes Nike ont utilisé des logiciels de pointe pour concevoir la Air Max Scorpion, la sneaker Nike qui contient le plus d'Air à ce jour.
Le système de coussin d'air de la Air Max Scorpion offre une nouvelle sensation sous le pied. L'amorti Air est constitué de points de contact en forme de pointe placés entre le pied et le coussin d'air. Chaque point d'amorti est donc conçu de manière stratégique pour absorber les chocs et offrir réactivité et confort.
L'empeigne intègre la technologie Nike Flyknit légère et un tissu doux façon chenille. Conçue dans une démarche éco-responsable, cette chaussure est également fabriquée avec 20 % de son poids en matières recyclées.
Les équipes ont réussi à développer cette chaussure en un temps réduit grâce au nouveau logiciel de design de réalité virtuelle et aux outils de simulation. Ces technologies ont permis aux designers, ingénieurs et développeurs de collaborer en temps réel.
Cette méthode a accéléré les tests et la création de prototypes, y compris le test rapide en interne des prototypes virtuels, ou jumeaux numériques. En utilisant ces prototypes virtuels, l'équipe a pu réduire le recours à des échantillons de produit physiques et donc son impact sur l'environnement.
Là où avant, il fallait huit semaines de protocoles pour tester une seule idée, des dizaines de concepts de design ont été testés en seulement cinq semaines. Nancy Eisenmenger, experte en recherche au niveau des matières chez Nike, a expliqué que ces nouvelles méthodes ont permis à l'équipe de trouver les limites de la matière et ensuite de l'« optimiser pour garantir des performances et une faisabilité exceptionnelles sans faire de compromis sur l'esthétique ».
Date de sortie : la Nike Air Max Scorpion sera disponible le 5 octobre 2022.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que la technologie Nike Air ?
La technologie Air est apparue dans les chaussures Nike en 1978. Elle est basée sur de l'air sous pression enfermé dans une membrane souple mais résistante pour offrir amorti et légèreté. La Air Max 1 était la première chaussure équipée de la technologie Air visible au talon.
Quel est le prix de la Nike Air Max Scorpion ?
Le prix de vente de la Air Max Scorpion est de 250 $.
Quand est-ce que la Nike Air Max Scorpion va sortir ?
La date de sortie de la Air Max Scorpion est prévue le 5 octobre 2022.