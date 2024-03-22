L'histoire de la Air Max 95
Service des archives de Nike.
On a ressorti les archives.
Au début, le tout nouveau design de la Air Max ne fait pas l'unanimité au sein de Nike. Son look est inhabituel et elle intègre la toute première unité Air visible à l'avant-pied. Certaines personnes adorent sa semelle intermédiaire noire, utilisée pour la première fois sur des chaussures de running Nike, alors que d'autres la détestent. Pour le designer Sergio Lozano, c'est qu'il était sur la bonne voie.
Ce modèle était inspiré de deux idées distinctes. La première, celle d'une chaussure créée par la nature, avec des couches de terre que la pluie érode pour ensuite révéler le produit. La deuxième, inspirée par la complexité du corps humain. Le cambrion le long de la semelle extérieure et au talon représente une colonne vertébrale, qui constitue l'épine dorsale du modèle. Les œillets en nylon représentent les côtes, et la structure de laçage sur les côtés, recouverte de mesh, représentent les fibres musculaires et la chair.
Au moment du lancement de la chaussure en 1995, Nike assortit les couleurs de la boîte et le logo à la chaussure. On y retrouve le jaune fluo signature des unités Air et des passants de lacets, et le noir de la semelle extérieure. La chaussure est saluée pour son style, son confort et son innovation. Avec ses deux unités Air visibles, dont l'une à l'avant-pied, le système d'amorti de cette chaussure de running unique assure à la communauté running plus de confort et de maintien.
Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, la Air Max 95 reste une sneaker emblématique et un basique de la famille Air Max. Tu veux ta paire ? Découvre les derniers modèles ci-dessous.