L'athlète de CrossFit Logan Aldridge peut vous aider à renforcer votre confiance

Il est rare qu'un accident improbable devienne le temps fort d'une vie. Mais pour Logan Aldridge, athlète professionnel de CrossFit et athlète Nike, la perte de son bras gauche survenue lors d'un accident de wakeboard à l'âge de 13 ans n'est pas uniquement « la meilleure chose » qui lui soit arrivée, il s'agit également du fondement de sa mission de vie : aider toute personne à gagner confiance en elle. Pour commencer en beauté la saison 9 de Trained, le cofondateur de All Things Adaptive, une entreprise d'équipements adaptés, et directeur de formation à la Adaptive Training Academy se joint à Jaclyn Byrer, notre nouvelle animatrice, pour discuter du parcours physique et mental qui lui a permis de devenir le troisième homme le plus en forme de la planète avec un seul bras. Il révèle également les quatre mots prononcés par sa mère qui ont transformé sa manière de voir les choses, le sens de l'humour loufoque qui lui permet de garder le sourire et la règle des cinq secondes qu'il utilise avant de passer à l'action. Quels que soient votre corps, vos capacités ou votre sport, son point de vue et son attitude touche-à-tout peuvent tous nous aider à atteindre nos objectifs, un entraînement à la fois.