Faire la sieste pour améliorer ses performances

Identifiez votre créneau

Si vous voulez être au top de votre forme pour vous entraîner l'après-midi ou le soir, essayez de faire votre sieste entre 13h et 16h, indique Amy Bender. « Cette période correspond à la baisse de vivacité naturelle intervenant dans notre rythme circadien. Nous en faisons tous l'expérience dans l'après-midi, et étant donné que c'est à bonne distance de l'heure du coucher, cela n'aura pas d'incidence sur votre capacité à vous endormir le soir. »



Le délai que vous laissez entre votre sieste et votre entraînement est également important. En particulier après une sieste de 90 minutes ou plus, il faut vous laisser entre 95 et 155 minutes avant l'entraînement pour vous débarrasser de cette léthargie, de cette lenteur et de cette lourdeur que vous ressentez lorsque vous vous réveillez, explique Amy Bender.



Si vous faites une sieste plus courte, vous pourrez faire du sport plus rapidement. Une étude publiée dans le Journal of Biological and Medical Rhythm suggère qu'une sieste de 25 minutes se terminant deux ou trois heures avant votre séance de sport est préférable pour vos performances à une sieste se terminant quatre heures avant. Le raisonnement exact est encore à déterminer, mais Amy Bender pense qu'un délai de deux à trois heures permettrait de sortir d'un état léthargique et de retrouver une vivacité optimale.