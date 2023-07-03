Équipement de football pour les filles - Nike

En partenariat avec Rebel Girls
Équipe-toi pour le foot
Pour le sport, les filles ont souvent besoin d'articles différents des garçons. Voici quelques astuces et articles qui permettront aux filles de jouer longtemps, tout en se sentant en sécurité, à l'aise et soutenues.
Brassières de sport : les bases
Les brassières de sport sont conçues pour bouger et faire du sport. Avec une brassière de sport adaptée, tu te sentiras à l'aise et en confiance pour tout donner sur le terrain, le court, le tatami et partout ailleurs ! Voici comment trouver la brassière de sport parfaite :
Trouve ton type de maintien : la plupart des brassières de sport pour fille se répartissent en deux catégories de maintien. Léger et normal. Les brassières de sport à maintien léger sont généralement fabriquées dans une matière extensible fine et ont des bretelles minces. Ces brassières sont parfaites pour les activités comme la marche, le yoga, le stretching ou la danse classique. Les brassières de sport à maintien normal sont souvent plus épaisses, avec des bretelles larges. Ces modèles un peu plus serrés maintiennent ta poitrine dans les activités à fort impact, par exemple si tu dois courir ou sauter.
Prends tes mesures : mets une de tes brassières ou juste un t-shirt et passe un mètre ruban autour de la partie la plus large de ta poitrine. Le nombre indiqué correspond à la taille du bandeau. Il te servira à trouver la taille de brassière que tu voudras essayer. Tu peux trouver le guide des tailles Nike en ligne. Repère simplement la mesure que tu as relevée pour trouver la taille de brassière correspondante dans le tableau. Par exemple, une mesure de 73 à 79 cm correspond à une taille M.
Essaie la brassière : choisis plusieurs modèles pour voir comment tu te sens dedans. Assure-toi que les bretelles et le bandeau maintiennent correctement sans te compresser. La brassière est censée reposer à plat sous tes bras, elle ne doit pas bâiller ni faire de plis. Essaie de t'étirer, de courir et de sauter pour tester le confort et le maintien quand tu bouges. Si elle te va, il ne te reste plus qu'à l'acheter et sortir pour en profiter !
Les vêtements menstruels
Savais-tu que 70 % des filles évitent de pratiquer une activité physique quand elles ont leurs règles ? Beaucoup de filles s'inquiètent des fuites ou ont du mal à trouver des vêtements de sport où elles se sentent à l'aise. Pourtant, c'est super important pour les filles de faire du sport quand elles ont leurs règles. C'est prouvé. Le sport peut soulager les symptômes inconfortables comme les crampes, donner de l'énergie, améliorer l'humeur et réduire l'anxiété.
Les cyclistes et shorts menstruels évitent les fuites. Ils sont parfaits pour continuer à bouger pendant cette période du mois, en toute confiance ! Découvre le cycliste menstruel Nike pour protéger des fuites. Coupe près du corps pour accompagner tes mouvements. Doublure absorbante en complément de ta protection périodique habituelle, pour plus de sécurité. La technologie Dri-FIT de Nike évacue la transpiration pour que tu restes au sec et au frais. Enfin, le short intègre deux poches secrètes pour ton téléphone et tes clés. Un short ultra-confortable pour courir, danser, sauter et marquer des buts l'esprit tranquille.
Hijab de sport : le tuto
Toutes les filles devraient avoir l'équipement et les accessoires requis pour leur sport préféré. Et pour certaines, le hijab en fait partie. Le hijab est un symbole religieux pour les femmes musulmanes et il fait bien souvent partie de leur vie quotidienne. Mais tous les hijabs ne sont pas conçus pour faire du sport. Quand ils sont lâches, ils peuvent glisser ou s'emmêler. C'est là qu'entre en jeu le hijab Nike Sport Pro.
Pour l'essayer, attache tes cheveux en chignon bas, à la base de ta nuque. Cette coiffure permet d'éviter les plis et garantit une tenue pratique et confortable. Utilise les lanières à l'intérieur pour empêcher le hijab de glisser. Elles se placent juste derrière les oreilles et maintiennent le hijab en place. Essaie différentes tailles pour trouver celle qui te convient le mieux. Cours, saute et étire-toi avec le hijab pour voir comment tu te sens quand tu bouges. Les jours de match, glisse le hijab dans l'encolure ou le col de ton maillot pour éviter que le tissu te gêne. Maintenant, à toi de jouer !
Des chaussures de foot pour fille
Sur quelle surface joue la fille que tu cherches à aider ? Quel est son style de jeu ? C'est avec des chaussures à crampons adaptées qu'elle pourra donner le meilleur d'elle-même.
Tout d'abord, identifie le type de surface sur lequel elle joue. Celui-ci peut avoir un impact sur l'adhérence et le contrôle. Il est donc primordial de trouver la plaque de semelle adaptée à son terrain. C'est la raison pour laquelle nous avons créé différentes plaques de semelle, conçues pour réagir aux particularités des différents types de terrains et lui permettre d'exploiter tout son potentiel.
Ensuite, passe en revue des chaussures avec elle pour voir lesquelles résonnent avec sa personnalité. On propose une foule de formes et de couleurs pour lui permettre de s'exprimer. Personnalisation originale, noir intemporel ou cuir classique, elle trouvera forcément la paire à son image.
Souviens-toi, pour les enfants, privilégie le confort et la tenue. Si elle se sent bien, elle aura envie de jouer.